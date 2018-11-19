Санчесом интересуются «Ювентус» и «Бавария»

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/pressdoma
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес привлекает интерес со стороны четырех топ-клубов Европы.
Ранее сообщалось, что кандидатуру чилийца рассматривают «ПСЖ» и «Реал». По информации Don Balon, кроме парижан и мадридцев 29-летний футболист входит в сферу интересов «Ювентус» и «Баварии».
Контракт форварда с «МЮ» рассчитан до июня 2022 года. В этом сезоне он принял участие в 11-ти матчах «Юнайтед» во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.