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    Санчесом интересуются «Ювентус» и «Бавария»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес привлекает интерес со стороны четырех топ-клубов Европы.

    Ранее сообщалось, что кандидатуру чилийца рассматривают «ПСЖ» и «Реал». По информации Don Balon, кроме парижан и мадридцев 29-летний футболист входит в сферу интересов «Ювентус» и «Баварии».

    Контракт форварда с «МЮ» рассчитан до июня 2022 года. В этом сезоне он принял участие в 11-ти матчах «Юнайтед» во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

    Источник: Don Balon

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    19.11.2018 14:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4

      tsarkandrey 19 ноября 2018, 15:39

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/pressdoma

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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 19 ноября 2018, 15:05

      Баварии не надо его, в 29 лет если только свободным агентом

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