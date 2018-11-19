Санчесом интересуются «Ювентус» и «Бавария»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес привлекает интерес со стороны четырех топ-клубов Европы.

Ранее сообщалось, что кандидатуру чилийца рассматривают «ПСЖ» и «Реал». По информации Don Balon, кроме парижан и мадридцев 29-летний футболист входит в сферу интересов «Ювентус» и «Баварии».

Контракт форварда с «МЮ» рассчитан до июня 2022 года. В этом сезоне он принял участие в 11-ти матчах «Юнайтед» во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.