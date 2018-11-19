Сарри: «Спасибо Де Лаурентису, что позволил мне тренировать команду моего сердца»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поблагодарил президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса за возможность поработать в неаполитанском клубе.

59-летний специалист возглавлял «Наполи» с 2015 по 2018 год, дважды заняв с ним второе место в Серии А.

«Де Лаурентис? Мне нечего сказать о нем. Я могу только поблагодарить его. Он дал мне наибольшее удовлетворение в моей жизни, позволив тренировать команду моего сердца.

Это было замечательное приключение, и даже то, каким способом я покинул клуб, не может стереть этого», – сказал Сарри.