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    Сарри: «Спасибо Де Лаурентису, что позволил мне тренировать команду моего сердца»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поблагодарил президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса за возможность поработать в неаполитанском клубе.

    59-летний специалист возглавлял «Наполи» с 2015 по 2018 год, дважды заняв с ним второе место в Серии А.

    «Де Лаурентис? Мне нечего сказать о нем. Я могу только поблагодарить его. Он дал мне наибольшее удовлетворение в моей жизни, позволив тренировать команду моего сердца.

    Это было замечательное приключение, и даже то, каким способом я покинул клуб, не может стереть этого», – сказал Сарри.

    Источник: Football Italia

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    19.11.2018 13:34
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