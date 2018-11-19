Оздоев поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Шальке-04»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поблагодарил болельщиков за поддержку в товарищеском матче против «Шальке-04».

Игра состоялась накануне в Санкт-Петербурге и завершилась победой российского клуба со счетом 2:1. Оздоев стал автором победного гола. Всего матч посетили 41214 зрителей.

«Спасибо всем, кто пришел нас поддержать. А мы, в свою очередь, старались, чтобы вам понравилась наша игра. Всех с победой», – написал Оздоев в инстаграме.

В текущем сезоне футболист сыграл в двух матчах в рамках РПЛ, проведя на поле в общей сложности 18 минут.