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    Оздоев поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Шальке-04»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поблагодарил болельщиков за поддержку в товарищеском матче против «Шальке-04».

    Игра состоялась накануне в Санкт-Петербурге и завершилась победой российского клуба со счетом 2:1. Оздоев стал автором победного гола. Всего матч посетили 41214 зрителей.

    «Спасибо всем, кто пришел нас поддержать. А мы, в свою очередь, старались, чтобы вам понравилась наша игра. Всех с победой», – написал Оздоев в инстаграме.

    В текущем сезоне футболист сыграл в двух матчах в рамках РПЛ, проведя на поле в общей сложности 18 минут.

    Источник: Инстаграм Магомеда Оздоева

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    19.11.2018 10:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +616

      smersh45 19 ноября 2018, 23:23

      молодец так держать

      1
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      Рейтинг: +4951

      polt 19 ноября 2018, 19:28

      Забил гол с нарушением правил при попустительстве наших судей. Очень некрасиво не признать этого. Неуважуха .

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 ноября 2018, 18:49

      Учись Лохо и сборная, как играть надо с немцами вторым составом.

      0
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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 > prezent2017 20 ноября 2018, 00:29

      Как бы Шальке тоже играл 2-м составом... При чём он находится близ зоны вылета.

      0
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      Рейтинг: +4

      tsarkandrey 19 ноября 2018, 15:40

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tok.pw/blodka

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 ноября 2018, 11:54

      Такой игры и побед нам не надо, по крайней мере мне. У вас всегда есть поддержка от болельщиков, только нет ответной отдачи в игре...

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      Рейтинг: +1134

      qawzsexdr 19 ноября 2018, 11:36

      Рубин по нему плачет

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      Рейтинг: +1276

      Миша13 19 ноября 2018, 11:30

      Не уровень Зенита

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