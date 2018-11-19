Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Каррера с дочерью едут в машине под песню «Знаешь ли ты?»

    Мартина, дочь бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, опубликовала в своем инстаграме видеозапись, на которой они с отцом едут в машине.

    Действие происходит под песню певицы Максим «Знаешь ли ты?». Данная композиция известна тем, что ее часто поют болельщики «Спартака» во время матчей.

    Каррера работал в столичном клубе с сезона-2016/17. Он привел команду к победе в чемпионате. Осенью 2018 года итальянский специалист был уволен из «Спартака».

    Проблемы «Спартака» мы обсуждали в одном из выпусков нашего подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, кого теперь ставить вместо него, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы? Послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Инстаграм Мартины Карреры

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2018 08:54
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 19 ноября 2018, 22:01

      Конечно, у Лю лям свистнул и прикупил крутую кепку - чё так не жить....)))))))))))))
      Всего наилучшего, Тренер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4

      tsarkandrey 19 ноября 2018, 15:40

      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно---- http://wq.lt/7KV3t

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 19 ноября 2018, 13:16

      Просто молодец.
      Отработал по полной, а теперь просто отдыхает.
      И дочки прелесть.За папу и правду просто горой.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 ноября 2018, 13:13

      КРУТО!!!!!!!!!!! Каррера отдыхает по полной! Семья это ЗОЛОТО В СВОЁМ РОДЕ!!!!!!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 19 ноября 2018, 10:50

      Правонарушитель-саморекламщик за рулём на дороге.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 19 ноября 2018, 10:13

      Милота

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 19 ноября 2018, 09:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В Европе если убил двоих человек на машине права не отбирают что ли пожизненно?

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Леха из Твери 19 ноября 2018, 13:13

      А в России если набиздел, по роже не дают.Даже не штрафуют и на кую не вертят.Повезло тебе мразь.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > Мары 19 ноября 2018, 15:36

      Поменьше агрессии, мальчик. Если ты прошел через все тобою описанное, то сочувствую.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Леха из Твери 19 ноября 2018, 15:44

      ПНХ дятел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9023

      vladik12 19 ноября 2018, 09:09

      Лучший.
      А это точно дочь?) Очень эффектная.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн > vladik12 19 ноября 2018, 10:23

      Да, дочь. Причем младшая.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 