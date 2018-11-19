Каррера с дочерью едут в машине под песню «Знаешь ли ты?»

Мартина, дочь бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, опубликовала в своем инстаграме видеозапись, на которой они с отцом едут в машине.

Действие происходит под песню певицы Максим «Знаешь ли ты?». Данная композиция известна тем, что ее часто поют болельщики «Спартака» во время матчей.

Каррера работал в столичном клубе с сезона-2016/17. Он привел команду к победе в чемпионате. Осенью 2018 года итальянский специалист был уволен из «Спартака».