Каррера с дочерью едут в машине под песню «Знаешь ли ты?»

Конечно, у Лю лям свистнул и прикупил крутую кепку - чё так не жить....)))))))))))))
Всего наилучшего, Тренер.
Мартина, дочь бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, опубликовала в своем инстаграме видеозапись, на которой они с отцом едут в машине.
Действие происходит под песню певицы Максим «Знаешь ли ты?». Данная композиция известна тем, что ее часто поют болельщики «Спартака» во время матчей.
Каррера работал в столичном клубе с сезона-2016/17. Он привел команду к победе в чемпионате. Осенью 2018 года итальянский специалист был уволен из «Спартака».
Проблемы «Спартака» мы обсуждали в одном из выпусков нашего подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, кого теперь ставить вместо него, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы? Послушайте:
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