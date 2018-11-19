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    Гризманн: «Было сложно отказать «Барселоне», но «Атлетико» строит проект вокруг меня»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал об отказе «Барселоне» прошедшим летом.

    «Было очень сложно отказать «Барселоне». Они очень хотели видеть меня в своем составе. С их стороны постоянно поступали звонки, сообщения. Но с другой стороны был клуб, за который я выступаю долгое время и где являюсь важным игроком.

    Я вижу, что «Атлетико» строит проект вокруг меня. Партнеры по команде и руководство клуба приложили максимальные усилия, чтобы я остался. Например, это привело к повышению зарплаты. Они сделали все, чтобы я остался. Это был действительно сложный период», – рассказал Гризманн.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» предлагала «Атлетико» летом 2018 года 100 миллионов евро за французского нападающего.

    Источник: Сanal+

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    19.11.2018 08:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 20 ноября 2018, 20:23

      Главное что б сам потом Антуан не пожалел о своем решении...

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 19 ноября 2018, 12:31

      да денег тебе дали больше зп атлетико вот ты и остался !

      1
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 19 ноября 2018, 12:04

      Правильно поступил. Ни к чему на пике карьеры переходить в зависимость к гному, даже к великому.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > DOCTOR PENALTY 19 ноября 2018, 12:30

      мудазвонский коммент от тебя ! зависимость к гному? ))))) идиотизм !

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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY > dinar7777dinar 19 ноября 2018, 13:00

      твой диагноз понятен

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > DOCTOR PENALTY 19 ноября 2018, 13:05

      как и твой ! глорик дешевый !

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      Рейтинг: +1387

      Fin035 19 ноября 2018, 12:02

      Лучше быть первым в третьей... команде, чем последним в первой..!

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Fin035 19 ноября 2018, 12:23

      Чем третьим в первой,так точнее.

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      Рейтинг: +25044

      bset 19 ноября 2018, 09:21

      Всегда хорошо, когда больше клубов есть со звездами. Когда одна-две команды собирают всех у себя, это бред. Плюс сколько талантливых звезд в таких коллективах сидят на скамейке. Так что я рад результату этой ситуации, пусть и путем повышения зарплаты.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > bset 19 ноября 2018, 12:35

      В США не допускают таких процессов.Поэтому там спорт был третьей отраслью экономики по денежному обороту.

      1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 19 ноября 2018, 08:59

      например, или главное, что повысили зарплату)))

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 19 ноября 2018, 08:42

      Например..)))

      0
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