Гризманн: «Было сложно отказать «Барселоне», но «Атлетико» строит проект вокруг меня»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал об отказе «Барселоне» прошедшим летом.

«Было очень сложно отказать «Барселоне». Они очень хотели видеть меня в своем составе. С их стороны постоянно поступали звонки, сообщения. Но с другой стороны был клуб, за который я выступаю долгое время и где являюсь важным игроком.

Я вижу, что «Атлетико» строит проект вокруг меня. Партнеры по команде и руководство клуба приложили максимальные усилия, чтобы я остался. Например, это привело к повышению зарплаты. Они сделали все, чтобы я остался. Это был действительно сложный период», – рассказал Гризманн.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предлагала «Атлетико» летом 2018 года 100 миллионов евро за французского нападающего.