Шунин: «На меня выходил клуб из МЛС, но приоритет – «Динамо»

ну как выходил... на матче в США поймал майку в перерыве)
Голкипер «Динамо» и сборной России Антон Шунин ждет предложение о продлении контракта от столичного клуба.
— В этом сезоне у вас заканчивается контракт с «Динамо». Есть ли какие-то новости по этому поводу?
— Пока нет, но надеюсь, что в ближайшее время произойдут какие-то сдвиги.
— Рассматриваете ли вообще вариант, при котором придется перейти в другой клуб?
— Ну, если «Динамо» не предложит мне контракт, тогда придется искать другое место работы.
— А от других команд уже есть какие-то предложения?
— Не знаю, можно ли сейчас об этом говорить, но да, одно предложение уже было. На моих представителей выходил клуб из Америки, из МЛС. Но, конечно, «Динамо» для меня приоритет. Я всю жизнь провел в этом клубе, хочу и дальше за него выступать.