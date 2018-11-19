Шунин: «На меня выходил клуб из МЛС, но приоритет – «Динамо»

Голкипер «Динамо» и сборной России Антон Шунин ждет предложение о продлении контракта от столичного клуба.

— В этом сезоне у вас заканчивается контракт с «Динамо». Есть ли какие-то новости по этому поводу?

— Пока нет, но надеюсь, что в ближайшее время произойдут какие-то сдвиги.

— Рассматриваете ли вообще вариант, при котором придется перейти в другой клуб?

— Ну, если «Динамо» не предложит мне контракт, тогда придется искать другое место работы.

— А от других команд уже есть какие-то предложения?

— Не знаю, можно ли сейчас об этом говорить, но да, одно предложение уже было. На моих представителей выходил клуб из Америки, из МЛС. Но, конечно, «Динамо» для меня приоритет. Я всю жизнь провел в этом клубе, хочу и дальше за него выступать.