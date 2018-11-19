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    Шунин: «На меня выходил клуб из МЛС, но приоритет – «Динамо»

    Голкипер «Динамо» и сборной России Антон Шунин ждет предложение о продлении контракта от столичного клуба.

    — В этом сезоне у вас заканчивается контракт с «Динамо». Есть ли какие-то новости по этому поводу?

    — Пока нет, но надеюсь, что в ближайшее время произойдут какие-то сдвиги.

    — Рассматриваете ли вообще вариант, при котором придется перейти в другой клуб?

    — Ну, если «Динамо» не предложит мне контракт, тогда придется искать другое место работы.

    — А от других команд уже есть какие-то предложения?

    — Не знаю, можно ли сейчас об этом говорить, но да, одно предложение уже было. На моих представителей выходил клуб из Америки, из МЛС. Но, конечно, «Динамо» для меня приоритет. Я всю жизнь провел в этом клубе, хочу и дальше за него выступать.

    Источник: «Известия»

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    19.11.2018 07:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1340

      ruded 19 ноября 2018, 20:24

      ну как выходил... на матче в США поймал майку в перерыве)

      0
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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 19 ноября 2018, 17:56

      А кто тебя там в МЛС то знает? оставайся в Динамо до конца карьеры.

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 19 ноября 2018, 16:22

      Сочинение на вольную тему.

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 19 ноября 2018, 12:42

      Учитывая какая в Динамо странная организация дела, МЛС для Шунина вовсе не фантастика.

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      Рейтинг: +25044

      bset 19 ноября 2018, 12:21

      Зря не стал рассматривать вариант с МЛС. Тем более, что Динамо не торопится контракт переподписывать.

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