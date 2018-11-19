Директор «Арсенала» – о Суперлиге: «АПЛ – ведущая лига в мире. Мы не хотим делать ничего, что может ей навредить»

Исполнительный директор «Арсенала» Винай Венкатешам прокомментировал информацию о возможном создании Суперлиги в 2021 году.

«Арсенал» не заинтересован и никогда не был заинтересован в участии в соревнованиях, которе ослабляют АПЛ. АПЛ – ведущая лига в мире, мы не хотим делать ничего, что могло бы ей навредить.

Я видел статьи, в которых утверждалось, что «Арсенал» хочет выйти, но мы никогда этого не хотели. Но также нужно признать, что клуб должен участвовать в этих переговорах, или же мы не сможем нести ответственность.

Мы должны участвовать в этих переговорах, но это не значит, что мы их поддерживаем», – сказал Венкатеш.

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