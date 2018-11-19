Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Директор «Арсенала» – о Суперлиге: «АПЛ – ведущая лига в мире. Мы не хотим делать ничего, что может ей навредить»

    Исполнительный директор «Арсенала» Винай Венкатешам прокомментировал информацию о возможном создании Суперлиги в 2021 году.

    «Арсенал» не заинтересован и никогда не был заинтересован в участии в соревнованиях, которе ослабляют АПЛ. АПЛ – ведущая лига в мире, мы не хотим делать ничего, что могло бы ей навредить.

    Я видел статьи, в которых утверждалось, что «Арсенал» хочет выйти, но мы никогда этого не хотели. Но также нужно признать, что клуб должен участвовать в этих переговорах, или же мы не сможем нести ответственность.

    Мы должны участвовать в этих переговорах, но это не значит, что мы их поддерживаем», – сказал Венкатеш.

    Суперлига и война топ-клубов с ФИФА – в подкасте «Бомбардира»

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2018 01:58
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 19 ноября 2018, 11:46

      Противников Суперлиги будет много но деньги могут сделать невозможное.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 19 ноября 2018, 06:05

      Зачем придумывать велосипед,качественного футбола хватает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 19 ноября 2018, 02:51

      Не хочу его огорчать, но лучшая лига мира - это испанская, при чём уже лет 10. На 2-м месте, кстати, немецкая, а англичане пока пусть думают как бы не отдать своё 3-е место Италии, та уже в спину дышит. Единственное в чём АПЛ лучше, это в проведении шоу и пиаре. Динамичный футбол бей-беги интересно смотреть средне-статистическому человеку, который лишь время от времени любит посмотреть просто футбол не заморачиваясь, однако если говорить о силе, то когда клубы АПЛ попадают под испанские, или любой другой ТОП клуб другого чемпионата, то зачастую выгребают из своих ворот полную авоську

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 