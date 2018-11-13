Суперлига и война топ-клубов с ФИФА – в подкасте «Бомбардира»

Это подкаст «Скинь мяч», в новом выпуске обсуждаем турнир, который, возможно, заменит Лигу чемпионов, а заодно поменяет и весь европейский футбол.

Споры, набросы, сомнительные аргументы – все тут.

Он же на ютубе:

И на других площадках:

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Содержание:

00:36 Суперлига – что за турнир?

02:17 Почему сейчас это опять обсуждают?

09:06 Куча причин, почему суперлига – это реальность

14:26 А что если вообще отменить национальные чемпионаты?

22:31 Все проблемы в футболе – из-за ФИФА. Это надо менять

26:47 Плеханов: «В футболе начнется война»

27:31 Суперлига – хорошо или плохо?

Пишите в комментариях мнения и пожелания для следующих выпусков.