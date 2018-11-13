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    Суперлига и война топ-клубов с ФИФА – в подкасте «Бомбардира»

    Это подкаст «Скинь мяч», в новом выпуске обсуждаем турнир, который, возможно, заменит Лигу чемпионов, а заодно поменяет и весь европейский футбол.

    Споры, набросы, сомнительные аргументы – все тут.

    Он же на ютубе:

    И на других площадках:

    ITUNES

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    CASTBOX

    Содержание:

    00:36 Суперлига – что за турнир?
    02:17 Почему сейчас это опять обсуждают?
    09:06 Куча причин, почему суперлига – это реальность
    14:26 А что если вообще отменить национальные чемпионаты?
    22:31 Все проблемы в футболе – из-за ФИФА. Это надо менять
    26:47 Плеханов: «В футболе начнется война»
    27:31 Суперлига – хорошо или плохо?

    Пишите в комментариях мнения и пожелания для следующих выпусков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.11.2018 12:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 ноября 2018, 22:09

      Если Зенит включат в Суперлигу, я за нее!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 13 ноября 2018, 18:06

      Что за клоуны ведут передачу???пригласите уже нормальных ведущих разбирающихся в футболе....

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