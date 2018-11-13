Суперлига и война топ-клубов с ФИФА – в подкасте «Бомбардира»

Если Зенит включат в Суперлигу, я за нее!
Это подкаст «Скинь мяч», в новом выпуске обсуждаем турнир, который, возможно, заменит Лигу чемпионов, а заодно поменяет и весь европейский футбол.
Споры, набросы, сомнительные аргументы – все тут.
Он же на ютубе:
И на других площадках:
Содержание:
00:36 Суперлига – что за турнир?
02:17 Почему сейчас это опять обсуждают?
09:06 Куча причин, почему суперлига – это реальность
14:26 А что если вообще отменить национальные чемпионаты?
22:31 Все проблемы в футболе – из-за ФИФА. Это надо менять
26:47 Плеханов: «В футболе начнется война»
27:31 Суперлига – хорошо или плохо?
Пишите в комментариях мнения и пожелания для следующих выпусков.