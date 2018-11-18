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    Президент футбольного союза Голландии: «Угроза создания Суперлиги исходила от «Реала», а не от «Баварии»

    Президент Королевского футбольного союза Голландии Майкл ван Праг прокомментировал информацию о планах создания Суперлиги в 2021 году.

    «Может, какие-то документы и были, но я уверен на 100%, что больше планов по созданию Суперлиги в 2021 году нет. Я спросил у представителей клуба [«Баварии» – прим. «Бомбардира»] об этом на нашей последней встрече, они заверили, что никаких переговоров нет.

    Угроза создания Суперлиги была, но она исходила не от «Баварии», а от «Реала». Я уверен, что Румминигге сделал все, чтобы нормализовать ситуацию», – сказал ван Праг.

    Суперлига и война топ-клубов с ФИФА – в подкасте «Бомбардира»

    Источник: Kicker

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    18.11.2018 21:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 19 ноября 2018, 05:12

      Сдали смутьяна.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 19 ноября 2018, 00:03

      Забанить раскольников...

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