Президент футбольного союза Голландии: «Угроза создания Суперлиги исходила от «Реала», а не от «Баварии»

Президент Королевского футбольного союза Голландии Майкл ван Праг прокомментировал информацию о планах создания Суперлиги в 2021 году.

«Может, какие-то документы и были, но я уверен на 100%, что больше планов по созданию Суперлиги в 2021 году нет. Я спросил у представителей клуба [«Баварии» – прим. «Бомбардира»] об этом на нашей последней встрече, они заверили, что никаких переговоров нет.

Угроза создания Суперлиги была, но она исходила не от «Баварии», а от «Реала». Я уверен, что Румминигге сделал все, чтобы нормализовать ситуацию», – сказал ван Праг.

Суперлига и война топ-клубов с ФИФА – в подкасте «Бомбардира»