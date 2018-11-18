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    Кейн – о выходе в плей-офф Лиги наций: «Мы сильно завершили год и рады этому»

    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал результат матча 6-го тура Лиги наций против Хорватии (2:1). По итогам встречи англичане прошли в следующую стадию турнира.

    «Все было хорошо. Парни стояли на своем, мы показали характер, оставались спокойными и заслужили победу.

    Мы расстроились из-за того, что не пользовались своими моментами. Но в играх против больших команд нужно всегда сохранять спокойствие. После ЧМ мы говорили, что хотим прогрессировать и дальше. Это можно сделать, обыгрывая большие команды. Мы сильно завершили год и рады этому.

    Это было невероятно. Я никогда не видел «Уэмбли» таким, когда играл за сборную. Мы хотим заставить всех гордиться нами», – сказал Кейн.

    Источник: BBC

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    18.11.2018 21:47
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