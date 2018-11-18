Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал результат матча 6-го тура Лиги наций против Хорватии (2:1). По итогам встречи англичане прошли в следующую стадию турнира.

«Все было хорошо. Парни стояли на своем, мы показали характер, оставались спокойными и заслужили победу.

Мы расстроились из-за того, что не пользовались своими моментами. Но в играх против больших команд нужно всегда сохранять спокойствие. После ЧМ мы говорили, что хотим прогрессировать и дальше. Это можно сделать, обыгрывая большие команды. Мы сильно завершили год и рады этому.

Это было невероятно. Я никогда не видел «Уэмбли» таким, когда играл за сборную. Мы хотим заставить всех гордиться нами», – сказал Кейн.