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    Акинфеев отказался объяснять голевую ошибку в матче с «Ромой»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отказался обсуждать свою ошибку в матче Лиги чемпионов с «Ромой» (1:2). Римляне забили гол после ошибки вратаря армейцев на выходе.

    «В этом моменте произошел гол, вот и все. Всегда говорю: если кто-то начинает копаться в таких вещах — этот не добежал, вратарь ошибся — пожалуйста! Никогда не буду никого обвинять и показывать пальцем, что кто-то виноват.

    Мы проиграли матч, но проиграли в хорошей борьбе. И не скажу, что мы сыграли хуже. Было видно, что «Рома» немножко добавляла, а нам не хватило сил сопротивляться этому. Возможно, если бы не второй гол, по моим ощущениям, могли сыграть вничью. Но, к сожалению, получили удаление, и через несколько минут второй мяч — все сразу навалилось.

    Но самое главное — команда играет, команда бьется. Думаю, это большой показатель и хороший критерий для дальнейшего движения», — сказал Акинфеев.

    Источник: Sport24

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    18.11.2018 18:01
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2467

      Аид666 24 ноября 2018, 08:02

      почитал комментарии... мда, после ЧМ дифирамбы пели, а ща началась опять травля... что же вы за люди то.... тьфу...

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 21 ноября 2018, 22:37

      "Неприкасаемый " своих ошибок никогда не признаёт.

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 19 ноября 2018, 14:03

      Нафига такие видосы которые не воспроизводятся??? Не задумывались почему только 661 просмотр?

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 19 ноября 2018, 12:37

      заметил сейчас на видео - сразу после гола счет в верхнем левом углу поставили 1-0, потом только исправили на 0-1 ))

      0
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 18 ноября 2018, 22:05

      А че он может обьяснить? Что он переоцененный игрок и на самом деле обычный средний вратарь..

      4
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 18 ноября 2018, 21:56

      А что её обсуждать??? Все голы в футболе-следствие чьих-либо ошибок,или выдающихся действий ряда игроков.Возможно-индивидуальных. Подтекст глупых вопросов этих "журналЫстов" известен.

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 18 ноября 2018, 20:29

      отвалите от Игоря! За собой смотрите..

      1
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 18 ноября 2018, 20:15

      Он не хотел говорить : "Просто я - рукожоп".

      1
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      Рейтинг: -20

      napronov 18 ноября 2018, 18:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/pressdoma

      -5
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 18 ноября 2018, 18:45

      Ну и что!?

      0
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