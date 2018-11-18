Акинфеев отказался объяснять голевую ошибку в матче с «Ромой»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отказался обсуждать свою ошибку в матче Лиги чемпионов с «Ромой» (1:2). Римляне забили гол после ошибки вратаря армейцев на выходе.

«В этом моменте произошел гол, вот и все. Всегда говорю: если кто-то начинает копаться в таких вещах — этот не добежал, вратарь ошибся — пожалуйста! Никогда не буду никого обвинять и показывать пальцем, что кто-то виноват.

Мы проиграли матч, но проиграли в хорошей борьбе. И не скажу, что мы сыграли хуже. Было видно, что «Рома» немножко добавляла, а нам не хватило сил сопротивляться этому. Возможно, если бы не второй гол, по моим ощущениям, могли сыграть вничью. Но, к сожалению, получили удаление, и через несколько минут второй мяч — все сразу навалилось.

Но самое главное — команда играет, команда бьется. Думаю, это большой показатель и хороший критерий для дальнейшего движения», — сказал Акинфеев.