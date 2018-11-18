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    Полоз: «Дзюба – капитан команды. С нетерпением ждем его приезда»

    Нападающий сборной России Дмитрий Полоз в преддверии матча Лиги наций со Швецией признался, что в команде ожидают возвращения Артема Дзюбы. Форвард пропустил товарищескую игру с Германией (0:3) из-за травмы.

    «Дзюба – это капитан команды. С нетерпением ждем его приезда. Это хорошее усиление.

    В целом мы провели хороший тренировочный сбор, сегодня больше работали над тактикой. Товарищеский матч против Германии, несмотря на поражение, стал хорошим в плане опыта.

    Впереди игра со шведами, соперник играет каждый матч одинаково, но при этом очень хорошо организован. Понятно, что все знают турнирное положение, но давления мы не испытываем, на ничью мы играть точно не будем», – сказал Полоз.

    Источник: ТАСС

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    18.11.2018 17:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 18 ноября 2018, 19:22

      Капитан Дзюба, помню как пол года назад его чисто случайно взяли на чм из за нехватки нападающих ... второй капитан я так понял Газинский ? Нам бы почаще с нормальными командами играть и усатого уберут

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      Рейтинг: +8937

      GoLenaStop 18 ноября 2018, 19:19

      - Всем гарного футболу!
      - Уважайте ДРУГ- ДРУГА.
      - Футбол, спорт - это ИГРА, которая нас держит в единстве!
      С ув.

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