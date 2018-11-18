Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Матч «Зенит» – «Шальке» посетили 41 214 зрителей

    Сегодня состоялся товарищеский матч между «Зенитом» и «Шальке-04».

    Игра проходила в Санкт-Петербурге.

    Встречу посетили 41 214 зрителей. Стадион вмещает 67 800 болельщиков.

    «Зенит» выиграл у «Шальке» со счетом 2:1.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.11.2018 17:12
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -20

      napronov 18 ноября 2018, 18:48

      вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/blodoka

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      aassddff 18 ноября 2018, 17:25

      Пофоткались, пожрали, а кто играл наверное каждый второй не ответит... И кто тут поспорит?))

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      YoRkA > aassddff 18 ноября 2018, 18:14

      чё за чушь?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +718

      ДВС > YoRkA 18 ноября 2018, 22:20

      По себе судит.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 