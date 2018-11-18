Матч «Зенит» – «Шальке» посетили 41 214 зрителей

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/blodoka
Сегодня состоялся товарищеский матч между «Зенитом» и «Шальке-04».
Игра проходила в Санкт-Петербурге.
Встречу посетили 41 214 зрителей. Стадион вмещает 67 800 болельщиков.
«Зенит» выиграл у «Шальке» со счетом 2:1.