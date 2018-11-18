На товарищеском матче «Зенита» и «Шальке-04» ожидается до 45 тысяч зрителей. Игра пройдет при закрытой крыше

Сегодня, 18 ноября, пройдет товарищеский матч между «Зенитом» и «Шальке-04».

Игра состоится на стадионе «Санкт-Петербург» при закрытой крыше. Начало – в 15:00 по московскому времени.

На матче ожидается до 45 тысяч болельщиков.