На товарищеском матче «Зенита» и «Шальке-04» ожидается до 45 тысяч зрителей. Игра пройдет при закрытой крыше

Хотел избавиться от жира на боках и на животе. В остальном мне все нравилось. Раньше регулярно занимался в зале, но теперь времени нет, жена все чаще упрекала о появившимся пузе. Я решил заказать пояс, и заодно узнать, проверить его эффективность. Все намного лучше чем я ошидал. следуя инструкциям я привел свое тело в порядок ---- https://nnna.ru/poes
Сегодня, 18 ноября, пройдет товарищеский матч между «Зенитом» и «Шальке-04».
Игра состоится на стадионе «Санкт-Петербург» при закрытой крыше. Начало – в 15:00 по московскому времени.
На матче ожидается до 45 тысяч болельщиков.