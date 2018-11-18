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    На товарищеском матче «Зенита» и «Шальке-04» ожидается до 45 тысяч зрителей. Игра пройдет при закрытой крыше

    Сегодня, 18 ноября, пройдет товарищеский матч между «Зенитом» и «Шальке-04».

    Игра состоится на стадионе «Санкт-Петербург» при закрытой крыше. Начало – в 15:00 по московскому времени.

    На матче ожидается до 45 тысяч болельщиков.

    Источник: ФК «Зенит»

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    18.11.2018 13:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -20

      napronov 18 ноября 2018, 18:48

      Хотел избавиться от жира на боках и на животе. В остальном мне все нравилось. Раньше регулярно занимался в зале, но теперь времени нет, жена все чаще упрекала о появившимся пузе. Я решил заказать пояс, и заодно узнать, проверить его эффективность. Все намного лучше чем я ошидал. следуя инструкциям я привел свое тело в порядок ---- https://nnna.ru/poes

      -1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 18 ноября 2018, 16:58

      Ну а как же без крыши не май месяц.

      2
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      Рейтинг: +203

      Genchik92 18 ноября 2018, 16:23

      41 тыс дошла

      0
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      Рейтинг: +7944

      BarStep 18 ноября 2018, 16:12

      Это замечательно! Жаль, что такое напрочь отсутствует на московских стадионах... А говорят, что подобное было в 50-х - 70-х годах прошлого века..

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 18 ноября 2018, 14:53

      аншлаг

      0
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      Рейтинг: +12213

      ВетеR 18 ноября 2018, 14:53

      Команды одного титульного спонсора !
      Битва Газпрома )) Ждём !

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 ноября 2018, 13:41

      Сегодня ветер дует не в нашу сторону, блин. Такой ветрила в Питере гуляет с утра... Цифра впечатляющая для товарняка тем боле в это время и такую погоду. Всем приятного просмотра.

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