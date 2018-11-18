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    Ханни: «Зобнин – лучший игрок РПЛ»

    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни назвал партнера по команде Романа Зобнина лучшим игроком РПЛ.

    «Лучший игрок РПЛ? Зобнин. Это тот игрок, на которого можно положиться. Он быстро адаптируется к любым изменениям, к системе игры.

    Роман – универсальный футболист. И порой он один бегает за двух-трех игроков», – сказал Ханни.

    В этом сезоне Зобнин провел в РПЛ 13 матчей и заработал три желтые карточки.

    Источник: ФК «Спартак»

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    18.11.2018 11:45
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 18 ноября 2018, 16:36

      А эти два-три х.. пинают, пока Зобнин за них бегает. Давно пора этим "двум-трём", а то и побольше, дать волшебного пенделя.

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 18 ноября 2018, 15:54

      По самоотдаче - один из лучших. Ему бы еще научиться брать игру на себя и смелей бить по воротам.

      3
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      Рейтинг: +5679

      Дядя Серёжа 18 ноября 2018, 13:48

      Жалко будет, если Рома в Европу уедет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5072

      Т34 18 ноября 2018, 13:47

      Вот тут Ханни прав. С этим не поспоришь. И есть куда расти, возраст и трудолюбие позволяют Роману стать высококлассным футболистом.

      5
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 18 ноября 2018, 12:53

      Согласен. Роме надо попробывать себя в Англии

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > РМЗ 18 ноября 2018, 13:17

      В Англию ему ещё рано, надеюсь Кононов научит играть в более конструктивно ключе.

      4
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 18 ноября 2018, 12:29

      Трудяга один из лучших, но не самый яркий Факт.

      4
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 ноября 2018, 12:17

      поддерживаю

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 ноября 2018, 12:17

      Зобнин реально один из лучших игроков по полезности.Универсал и этим всё сказано.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Мары 18 ноября 2018, 13:14

      Раньше таких называли мотор команды.

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары > александр п 18 ноября 2018, 14:34

      Согласен.
      На все сто.

      4
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