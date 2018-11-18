Ханни: «Зобнин – лучший игрок РПЛ»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни назвал партнера по команде Романа Зобнина лучшим игроком РПЛ.

«Лучший игрок РПЛ? Зобнин. Это тот игрок, на которого можно положиться. Он быстро адаптируется к любым изменениям, к системе игры.

Роман – универсальный футболист. И порой он один бегает за двух-трех игроков», – сказал Ханни.

В этом сезоне Зобнин провел в РПЛ 13 матчей и заработал три желтые карточки.