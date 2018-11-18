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    Болт: «До конца ноября либо подпишу контракт с клубом, либо с мечтой стать футболистом будет покончено»

    Восьмикратный олимпийский чемпион в беге Усэйн Болт заявил, что до конца ноября примет решение относительно своего будущего в футболе.

    «У меня много предложений от разных команд. Приму решение о будущем до конца ноября. Либо перейду в другой клуб, либо c мечтой стать футболистом будет покончено», – сказал Болт.

    Ранее ямаец провел несколько матчей за «Централ Кост Маринерс», но не договорился с клубом о контракте из-за финансовых разногласий.

    Болт – гений бега, но всегда мечтал о футболе

    Источник: NBC

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    18.11.2018 10:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 ноября 2018, 17:26

      Я не понимаю, почему бы нашим клубам не подсуетиться? Вместо подписаний всяких почтальонов из Люксембурга или трансферов уровня Ребко с зп в 1,5 ляма евро, лучше бы подписали Суперзвезду спорта и медийное лицо. Да, возможно в чисто футбольном плане Болт громадной пользы не принесёт, но как бы пропиарился клуб и лига за счёт такого трансфера. На трибуны бы пошёл народ, мальчишки бы пошли в футбол ещё больше и т.д. и т.п. Это как раз тот самый случай когда выигрывают, даже не 2 стороны, а все 3.

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      Рейтинг: +184

      Sergei26 18 ноября 2018, 15:04

      Ты бегун

      0
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      Рейтинг: -5

      Govy 18 ноября 2018, 14:30

      Великий спортсмен

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      Рейтинг: +5679

      Дядя Серёжа 18 ноября 2018, 13:52

      Я легкоатлет был, всегд играл в футбол.
      Пас в отрыв очень часто срабатывал. Техники забивать хватало.
      А этот от своих ворот может убежать.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 18 ноября 2018, 11:40

      И уйду в хоккей,добавил Усейн...

      3
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