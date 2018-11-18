Болт: «До конца ноября либо подпишу контракт с клубом, либо с мечтой стать футболистом будет покончено»

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге Усэйн Болт заявил, что до конца ноября примет решение относительно своего будущего в футболе.

«У меня много предложений от разных команд. Приму решение о будущем до конца ноября. Либо перейду в другой клуб, либо c мечтой стать футболистом будет покончено», – сказал Болт.

Ранее ямаец провел несколько матчей за «Централ Кост Маринерс», но не договорился с клубом о контракте из-за финансовых разногласий.

Болт – гений бега, но всегда мечтал о футболе