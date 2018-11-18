Болт: «До конца ноября либо подпишу контракт с клубом, либо с мечтой стать футболистом будет покончено»

Я не понимаю, почему бы нашим клубам не подсуетиться? Вместо подписаний всяких почтальонов из Люксембурга или трансферов уровня Ребко с зп в 1,5 ляма евро, лучше бы подписали Суперзвезду спорта и медийное лицо. Да, возможно в чисто футбольном плане Болт громадной пользы не принесёт, но как бы пропиарился клуб и лига за счёт такого трансфера. На трибуны бы пошёл народ, мальчишки бы пошли в футбол ещё больше и т.д. и т.п. Это как раз тот самый случай когда выигрывают, даже не 2 стороны, а все 3.
Восьмикратный олимпийский чемпион в беге Усэйн Болт заявил, что до конца ноября примет решение относительно своего будущего в футболе.
«У меня много предложений от разных команд. Приму решение о будущем до конца ноября. Либо перейду в другой клуб, либо c мечтой стать футболистом будет покончено», – сказал Болт.
Ранее ямаец провел несколько матчей за «Централ Кост Маринерс», но не договорился с клубом о контракте из-за финансовых разногласий.
Болт – гений бега, но всегда мечтал о футболе