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    Семин: «В Лиге чемпионов «Локомотив» за четыре тура создал больше моментов, чем соперники»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил выступление московского клуба в Лиге чемпионов этого сезона.

    – «Локомотив» в чемпионате России и в Лиге чемпионов выглядит по-разному. Сказывается разница в уровне соперников?

    – В Лиге чемпионов мы за эти четыре тура создали больше моментов, чем наши соперники, но проиграли из-за того, что они реализуют свои шансы лучше, чем мы. Где-то не хватает везения, где-то опыта – мы ведь не были в Лиге чемпионов четырнадцать лет. Но сдаваться не собираемся!

    На данный момент «Локомотив» проиграл все четыре матча в группе D с разницей мячей 2:11.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.11.2018 09:30
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 23 ноября 2018, 21:29

      Опрадание, что ли? Забивать надо, Палыч. За-би-ва-ть!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 18 ноября 2018, 15:40

      Моментами сыт не будешь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 18 ноября 2018, 14:38

      В словах Семина есть доля правды.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 18 ноября 2018, 14:16

      Я с соседкой моментов создал раз в 15 больше, чем сосед. Но, спит с ней все-таки сосед...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5679

      Дядя Серёжа 18 ноября 2018, 13:54

      У моей бабушки, когда была молодая, титьки торчали. Дед рассказывал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 ноября 2018, 11:15

      В Лиге чемпионов «Локомотив» за четыре тура создал больше моментов, чем соперники и всем слил. Почему? Это вопрос к тебе, Шпалыч!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 ноября 2018, 10:41

      главное по моментам мы первые а остальное ерунда

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +701

      Хведя 18 ноября 2018, 10:25

      Кабы за моменты баллы начисляли...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +562

      Elisey13 18 ноября 2018, 10:09

      Вот твердое оправдание! Сделали больше моментов)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 18 ноября 2018, 10:09

      Игра забывается - результат остается

      2
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