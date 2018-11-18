Семин: «В Лиге чемпионов «Локомотив» за четыре тура создал больше моментов, чем соперники»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил выступление московского клуба в Лиге чемпионов этого сезона.

– «Локомотив» в чемпионате России и в Лиге чемпионов выглядит по-разному. Сказывается разница в уровне соперников?

– В Лиге чемпионов мы за эти четыре тура создали больше моментов, чем наши соперники, но проиграли из-за того, что они реализуют свои шансы лучше, чем мы. Где-то не хватает везения, где-то опыта – мы ведь не были в Лиге чемпионов четырнадцать лет. Но сдаваться не собираемся!

На данный момент «Локомотив» проиграл все четыре матча в группе D с разницей мячей 2:11.