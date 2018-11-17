Дзюба присоединится к сборной в Стокгольме. Футболист сможет сыграть против шведов

Нападающий сборной России Артем Дзюба сможет принять участие в матче шестого тура Лиги В Лиги наций против сборной Швеции. Завтра, 18 ноября, форвард присоединится к команде в Стокгольме.

«Завтра в Стокгольме к сборной присоединится форвард Артeм Дзюба, который выполнил всю лечебно-реабилитационную программу в Москве.

Утром он проведeт ещe одну тренировку и вылетит в расположение команды, как и планировалось ранее», – сообщает пресс-служба сборной.

В Швеции нашей команде нужно не проиграть, чтобы выйти в Лигу А.