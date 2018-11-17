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    Дзюба присоединится к сборной в Стокгольме. Футболист сможет сыграть против шведов

    Нападающий сборной России Артем Дзюба сможет принять участие в матче шестого тура Лиги В Лиги наций против сборной Швеции. Завтра, 18 ноября, форвард присоединится к команде в Стокгольме.

    «Завтра в Стокгольме к сборной присоединится форвард Артeм Дзюба, который выполнил всю лечебно-реабилитационную программу в Москве.

    Утром он проведeт ещe одну тренировку и вылетит в расположение команды, как и планировалось ранее», – сообщает пресс-служба сборной.

    В Швеции нашей команде нужно не проиграть, чтобы выйти в Лигу А.

    Источник: Твиттер сборной России

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    17.11.2018 23:32
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    Комментарии17
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      Рейтинг: -5

      Govy 18 ноября 2018, 14:50

      Пора продавать этого народного футболиста,в Зените ему уже масштаб маловат)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 18 ноября 2018, 13:29

      Буду надеяться, он поможет сборной(
      Головин не сможет, Черышев тоже...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 18 ноября 2018, 11:25

      Пожалуй Дзюба не сможет провести все 90 минут на поле.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 ноября 2018, 11:18

      Пусть Кучаева выпускают, хватит на Дзюбе ехать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 18 ноября 2018, 11:06

      Опасная ситуация для ноги Артемия.Парень напахался в сезоне до предела. Со шведами будет очень тяжёлая игра.Кто будет Дзюбу кормить хорошими мячами-не понятно,в составе команды серьёзные потери.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1164

      Karpathian 18 ноября 2018, 03:16

      эх, все бы обошлось

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +478

      DimonSPM 18 ноября 2018, 01:59

      Ну, это действительно радостная новость

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий 18 ноября 2018, 01:54

      Артем с коленом мучается уже как минимум год под скальпелем. Я не думаю, что хоть один мало мальски уважаемый болельщик, разбирающийся в футболе упрекнет Дзюбу в желании играть и биться за клуб и сборную!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8937

      GoLenaStop 18 ноября 2018, 01:08

      Это будет красивая партия мастеров тактики.
      Прогноз? - ... ... .... . . !
      Хи!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 18 ноября 2018, 01:00

      Это хорошо !!!

      3
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