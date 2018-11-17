Акинфеев извинился за давку на автограф-сессии

Я болельщик Спартака, но реально уважаю Игоря!
Кроме случая с Веллитоном и вспомнить плохого нечего.
Всегда бился за сборную, и за клуб...В звездной болезни и безразличии не замечен
Ранее «Бомбардир» писал, что на автограф-сессии вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в «Крокус Сити» случилась давка. Футболист извинился перед публикой.
«Благодарю всех людей, кто пришел и приношу искренние извинения всем тем, кто не дождался автографа! Я подпишу дополнительный тираж карточек, которые вы сможете забрать на стойке информации», – сказал игрок.
Этой осенью Акинфеев завершил карьеру в сборной России.