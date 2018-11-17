Акинфеев извинился за давку на автограф-сессии

Ранее «Бомбардир» писал, что на автограф-сессии вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в «Крокус Сити» случилась давка. Футболист извинился перед публикой.

«Благодарю всех людей, кто пришел и приношу искренние извинения всем тем, кто не дождался автографа! Я подпишу дополнительный тираж карточек, которые вы сможете забрать на стойке информации», – сказал игрок.

Этой осенью Акинфеев завершил карьеру в сборной России.