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    Акинфеев извинился за давку на автограф-сессии

    Ранее «Бомбардир» писал, что на автограф-сессии вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в «Крокус Сити» случилась давка. Футболист извинился перед публикой.

    «Благодарю всех людей, кто пришел и приношу искренние извинения всем тем, кто не дождался автографа! Я подпишу дополнительный тираж карточек, которые вы сможете забрать на стойке информации», – сказал игрок.

    Этой осенью Акинфеев завершил карьеру в сборной России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.11.2018 21:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +182

      Parker 17 ноября 2018, 22:46

      Я болельщик Спартака, но реально уважаю Игоря!
      Кроме случая с Веллитоном и вспомнить плохого нечего.
      Всегда бился за сборную, и за клуб...В звездной болезни и безразличии не замечен

      2
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      Рейтинг: +987

      Mirak92 17 ноября 2018, 22:09

      Человечище ты Игорь!!!где бы ты ее играл ,уважение не пропадет,но ты остался верен одному единственному клубу!за ошибку ненавидили,за массу моментов ,где выручал,мимо глаз.ты легенда ,ты герой.и просто отличный парень.помню твой первый автограф и твою речь с рукопожатием )

      3
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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > Mirak92 17 ноября 2018, 22:44

      Огласи что за речь, интересно же!)

      0
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