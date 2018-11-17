Фигуристка Туктамышева: «В футболе трудно показать красивую игру. В нем не хватает шоу»

Вот и проблема современного спортивного мира в том, что из него хотят сделать ШОУ!!! ШОУ КАРЛИКОВ и ТРАНСВЕСТИТОВ!!! А СПОРТ должен быть СПОРТОМ с большой буквы С! Пьер де Кубертен уже не раз перевернулся в гробу! Светлая ему память! Citius, altius, fortius - вот дивиз настоящего СПОРТА, а все остальное ПОРНО! Хотите, занимайтесь им! Шахматам привет! Не в упрек фигурному катанию.
Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась отношением к другим видам спорта.
– «Зенит» стал меня очень поддерживать после всех этих разговоров с Кафельниковым и Спиридоновым. Сейчас мы с клубом в отличных отношениях.
– Кто ваш любимый игрок?
– Во время чемпионата мира был Артем Дзюба. А сейчас — итальянец Клаудио Маркизио. Наверное, буду обращать на него больше внимания во время походов на футбол.
– Вы после чемпионата мира увлеклись этой игрой?
– Да, именно мундиаль пробудил во мне симпатию к этому виду спорта.
– Какие-то спортивные события вызывали у вас в последнее время выброс адреналина?
– В 2016-м я смотрела финал НБА – «Кливленд» против «Голден Стэйт». Из-за Леброна Джеймса. Мне хотелось, чтобы он победил, но не срослось.
Мы очень сильно болели, мне понравилось переживать за него. Из всего разнообразия этот вид спорта самый яркий, в Америке из него делают настоящее шоу.
– Насколько хорошо теперь разбираетесь в баскетболе?
– Знаю пару спортсменов. Основные правила тоже понимаю, но не до мелких деталей. Я за красивую игру, мне не важно, за что судья свистит. Просто хочу, чтобы моя команда выигрывала.
– Но вы же говорили, что и футбол любите…
– В футболе трудно показать по-настоящему классную, красивую игру. В нем не хватает шоу.
В текущем сезоне 21-летняя россиянка заняла первое место на этапах Гран-при Skate Canada, Finlandia Trophy и Кубке Ломбардии.