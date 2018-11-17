Фигуристка Туктамышева: «В футболе трудно показать красивую игру. В нем не хватает шоу»

Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась отношением к другим видам спорта.

– «Зенит» стал меня очень поддерживать после всех этих разговоров с Кафельниковым и Спиридоновым. Сейчас мы с клубом в отличных отношениях.

– Кто ваш любимый игрок?

– Во время чемпионата мира был Артем Дзюба. А сейчас — итальянец Клаудио Маркизио. Наверное, буду обращать на него больше внимания во время походов на футбол.

– Вы после чемпионата мира увлеклись этой игрой?

– Да, именно мундиаль пробудил во мне симпатию к этому виду спорта.

– Какие-то спортивные события вызывали у вас в последнее время выброс адреналина?

– В 2016-м я смотрела финал НБА – «Кливленд» против «Голден Стэйт». Из-за Леброна Джеймса. Мне хотелось, чтобы он победил, но не срослось.

Мы очень сильно болели, мне понравилось переживать за него. Из всего разнообразия этот вид спорта самый яркий, в Америке из него делают настоящее шоу.

– Насколько хорошо теперь разбираетесь в баскетболе?

– Знаю пару спортсменов. Основные правила тоже понимаю, но не до мелких деталей. Я за красивую игру, мне не важно, за что судья свистит. Просто хочу, чтобы моя команда выигрывала.

– Но вы же говорили, что и футбол любите…

– В футболе трудно показать по-настоящему классную, красивую игру. В нем не хватает шоу.

В текущем сезоне 21-летняя россиянка заняла первое место на этапах Гран-при Skate Canada, Finlandia Trophy и Кубке Ломбардии.