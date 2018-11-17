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    Фигуристка Туктамышева: «В футболе трудно показать красивую игру. В нем не хватает шоу»

    Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась отношением к другим видам спорта.

    – «Зенит» стал меня очень поддерживать после всех этих разговоров с Кафельниковым и Спиридоновым. Сейчас мы с клубом в отличных отношениях.

    Кто ваш любимый игрок?

    – Во время чемпионата мира был Артем Дзюба. А сейчас — итальянец Клаудио Маркизио. Наверное, буду обращать на него больше внимания во время походов на футбол.

    Вы после чемпионата мира увлеклись этой игрой?

    – Да, именно мундиаль пробудил во мне симпатию к этому виду спорта.

    Какие-то спортивные события вызывали у вас в последнее время выброс адреналина?

    – В 2016-м я смотрела финал НБА – «Кливленд» против «Голден Стэйт». Из-за Леброна Джеймса. Мне хотелось, чтобы он победил, но не срослось.

    Мы очень сильно болели, мне понравилось переживать за него. Из всего разнообразия этот вид спорта самый яркий, в Америке из него делают настоящее шоу.

    Насколько хорошо теперь разбираетесь в баскетболе?

    – Знаю пару спортсменов. Основные правила тоже понимаю, но не до мелких деталей. Я за красивую игру, мне не важно, за что судья свистит. Просто хочу, чтобы моя команда выигрывала.

    Но вы же говорили, что и футбол любите…

    – В футболе трудно показать по-настоящему классную, красивую игру. В нем не хватает шоу.

    В текущем сезоне 21-летняя россиянка заняла первое место на этапах Гран-при Skate Canada, Finlandia Trophy и Кубке Ломбардии.

    Источник: RT

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    17.11.2018 17:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий 18 ноября 2018, 01:40

      Вот и проблема современного спортивного мира в том, что из него хотят сделать ШОУ!!! ШОУ КАРЛИКОВ и ТРАНСВЕСТИТОВ!!! А СПОРТ должен быть СПОРТОМ с большой буквы С! Пьер де Кубертен уже не раз перевернулся в гробу! Светлая ему память! Citius, altius, fortius - вот дивиз настоящего СПОРТА, а все остальное ПОРНО! Хотите, занимайтесь им! Шахматам привет! Не в упрек фигурному катанию.

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 ноября 2018, 22:46

      Не в свои сани - не садись, Лизка.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 ноября 2018, 19:36

      Ну да, полуголых баб на поле нет, хотя... был же репортаж о второй лиге Голландии)))
      А так, очередная ТП пиарится. Жаль, что стало модно демонстрировать свою глупость.
      И дело даже не в этом вью, а вообще в её поведении в целом.

      1
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 17 ноября 2018, 18:22

      Ну да, это же не под музыку вокруг себя крутится

      1
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 17 ноября 2018, 17:38

      До чего опустился российский футбол? Даешь в советники борю моисеева,вот будет шоу.

      3
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 17 ноября 2018, 17:23

      Эта та что раздевалась на соревнованиях,наезжала на Трампа,патриотка и любительница Путина?? Тут одна дорога ..протоптанная Бузовой..тупая но нужная..

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