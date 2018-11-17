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    Президент «Урала»: «А если VAR будет стоить 2 миллиарда? Где клуб будет их искать»

    Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мыслями о внедрении видеоповторов в чемпионате России. Ранее РФС предложил установить оборудование VAR за деньги клубов.

    «Мы пока даже не знаем, сколько это будет стоить. Никакой конкретики еще нет. А если завтра скажут, что это будет стоить, к примеру, два миллиарда? И где клуб будет их искать?

    Я лично не раз высказывался против системы VAR, потому что ошибаются все. Считаю неправильным возлагать расходы по внедрению VAR на лигу и клубы. Почему клубы должны за это платить?

    В этом вопросе надо искать какие-то другие пути. Вот соберемся на обсуждение по VAR, лига доложит, с кем нам заключать какие договора. Может быть, будут какие-то предложения по расходам», – сказал Иванов.

    После 14-ти туров команда Дмитрия Парфенова занимает седьмое место в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.11.2018 15:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 ноября 2018, 18:29

      А ты по гугли и у специалистов поинтересуйся сколько стоит ВАР ? А то вы и до 10 миллиардов натяните стоимость.

      2
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      Рейтинг: +2214

      spam2009 17 ноября 2018, 17:33

      Осенью 2017 года «Краснодар» потратил £175 000 на установку системы VAR на своем стадионе. Хотя еще весной 2017-го вице-премьер Виталий Мутко заявлял, что стоимость VAR-оборудования для одной арены составляет $1,2 млн, а обслуживание обойдется в $100 000 в год. Какие 2 миллиарда чувак?????

      0
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 17 ноября 2018, 17:19

      Если поднатужиться, то можно установить. Скромность в доходах на один год и все получится. Стоит только захотеть.

      2
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      Рейтинг: +569

      avera 17 ноября 2018, 16:48

      Точно играют договорники. Или серая зарплата.

      -1
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      Рейтинг: +2214

      spam2009 17 ноября 2018, 16:04

      2 миллиарда рублей это 30 милионов долларов. каждый игрок Урала я думаю получает в год не меньше миллиона долларов. А это только игрок. Есть еще президент, менеджеры и всякая шелупонь. Если все скинитесь, я думаю не обеднеете. За то все будут знать что Урал честный клуб. Или это не так??

      -1
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      Рейтинг: +12484

      DeStar > spam2009 17 ноября 2018, 16:16

      да блин.. какие 30 лямов баксов, за что? если не пилить то в разы меньше, с распилом дА, и сотня мультов зеленых выйдет)

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 ноября 2018, 16:03

      Сранная позиция, выходит судей дешевле покупать, чем VAR.

      0
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      Рейтинг: +800

      Театрал 17 ноября 2018, 16:00

      Не найдёшь, играть будешь в перевёрстке любителей. Там тоже почетно выступать

      1
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 17 ноября 2018, 15:38

      Видать он не хочет чтобы все его матчи были под контролем, 100% он участвует в договорняках !

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