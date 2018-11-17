Президент «Урала»: «А если VAR будет стоить 2 миллиарда? Где клуб будет их искать»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мыслями о внедрении видеоповторов в чемпионате России. Ранее РФС предложил установить оборудование VAR за деньги клубов.

«Мы пока даже не знаем, сколько это будет стоить. Никакой конкретики еще нет. А если завтра скажут, что это будет стоить, к примеру, два миллиарда? И где клуб будет их искать?

Я лично не раз высказывался против системы VAR, потому что ошибаются все. Считаю неправильным возлагать расходы по внедрению VAR на лигу и клубы. Почему клубы должны за это платить?

В этом вопросе надо искать какие-то другие пути. Вот соберемся на обсуждение по VAR, лига доложит, с кем нам заключать какие договора. Может быть, будут какие-то предложения по расходам», – сказал Иванов.

После 14-ти туров команда Дмитрия Парфенова занимает седьмое место в турнирной таблице.