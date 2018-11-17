Директор «Арсенала» Санплехи: «Да, проект Суперлиги существует, но это всего лишь проект»

Директор «Арсенала» Рауль Санллехи рассказал, что ведется определенная работа европейских клубов на поле создания Суперлиги. При этом функционер отметил: в ближайшие годы турнир вряд ли появится.

«Если Суперлига и состоится, то только в долгосрочной перспективе. Сейчас у клубов есть соглашение с УЕФА, которому нужно следовать. Однако у нас есть понимание, что будет в будущем.

Документ-проект по Суперлиге действительно есть, там фигурирует и «Арсенал», и «Барселона». Никто еще ничего не подписывал, поэтому проект – это всего лишь проект», – сказал Санплехи FourFourTwo.

Речь о создании Суперлиги шла в одном из подкастов «Бомбардира».