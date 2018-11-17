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    Директор «Арсенала» Санплехи: «Да, проект Суперлиги существует, но это всего лишь проект»

    Директор «Арсенала» Рауль Санллехи рассказал, что ведется определенная работа европейских клубов на поле создания Суперлиги. При этом функционер отметил: в ближайшие годы турнир вряд ли появится.

    «Если Суперлига и состоится, то только в долгосрочной перспективе. Сейчас у клубов есть соглашение с УЕФА, которому нужно следовать. Однако у нас есть понимание, что будет в будущем.

    Документ-проект по Суперлиге действительно есть, там фигурирует и «Арсенал», и «Барселона». Никто еще ничего не подписывал, поэтому проект – это всего лишь проект», – сказал Санплехи FourFourTwo.

    Речь о создании Суперлиги шла в одном из подкастов «Бомбардира».

    Источник: FourFourTwo

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    17.11.2018 11:53
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