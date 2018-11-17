Жиру: «В футболе нельзя в открытую заявлять о своей гомосексуальности. Понимаю игроков, боящихся совершить каминг-аут»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру выразил мнение, что субъектам футбола – в частности, игрокам – нельзя во всеуслышание заявлять о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Помню, сколько эмоций было вокруг Томаса Хитцльшпергера, который в 2014 году совершил каминг-аут. Тогда я понял, что в футболе нельзя заявлять о гомосексуальности.

Могу понять футболистов, которые не могут совершить каминг-аут. Чтобы это случилось, нужно много работать над собой», – сказал Жиру в интервью Le Figaro.

Томас Хитцльшпергер сейчас работает ассистентом главного тренера «Штутгарта».