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    Жиру: «В футболе нельзя в открытую заявлять о своей гомосексуальности. Понимаю игроков, боящихся совершить каминг-аут»

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру выразил мнение, что субъектам футбола – в частности, игрокам – нельзя во всеуслышание заявлять о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

    «Помню, сколько эмоций было вокруг Томаса Хитцльшпергера, который в 2014 году совершил каминг-аут. Тогда я понял, что в футболе нельзя заявлять о гомосексуальности.

    Могу понять футболистов, которые не могут совершить каминг-аут. Чтобы это случилось, нужно много работать над собой», – сказал Жиру в интервью Le Figaro.

    Томас Хитцльшпергер сейчас работает ассистентом главного тренера «Штутгарта».

    Источник: Le Figaro

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    17.11.2018 11:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 19 ноября 2018, 00:00

      воскресный вечер про пыдаров.куды катимся))))

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 17 ноября 2018, 14:29

      Про Жиру понятно, он из Гейропы. Но ты, Бомбардир, зачем такие темы поднимаешь, они же не футбольные? Шибко волнуют, задевают за живое?

      1
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      Рейтинг: +1309

      Manilov > serppion 17 ноября 2018, 15:26

      Они тоже стесняются сделать каминг-аут. Почву прощупывают.

      1
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 17 ноября 2018, 14:04

      Петухи везде пролезть норовят

      1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 17 ноября 2018, 13:31

      ******* не место в футболе

      1
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 17 ноября 2018, 13:25

      Жиру че эту тему поднял..

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 ноября 2018, 13:12

      А Жиру тут каким боком? Он гей? Кто его об этом спросил и с чего он вдруг решил ответить?

      1
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      Рейтинг: +6346

      Добрый Бобер 17 ноября 2018, 12:00

      Будь я футболистом, мне бы не хотелось, чтоб во время празднования забитого мяча на меня наваливалась толпа гомосеков.

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