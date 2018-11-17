Азар: «Я не заслуживаю «Золотой мяч»

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением о своих шансах получить «Золотой мяч».

«Даже если я играл хорошо в этом сезоне, я не заблуждаюсь на этот счет. Я не заслуживаю «Золотой мяч». Думаю, были игроки, которые играли лучше меня.

Вы назовете Луку Модрича. Но он играет не так хорошо с августа-сентября. Если взять старт сезона, то я бы назвал Килиана Мбаппе», – цитирует Азара Ouest-France со ссылкой на RTBF.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 3 декабря.