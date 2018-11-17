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    Азар: «Я не заслуживаю «Золотой мяч»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением о своих шансах получить «Золотой мяч».

    «Даже если я играл хорошо в этом сезоне, я не заблуждаюсь на этот счет. Я не заслуживаю «Золотой мяч». Думаю, были игроки, которые играли лучше меня.

    Вы назовете Луку Модрича. Но он играет не так хорошо с августа-сентября. Если взять старт сезона, то я бы назвал Килиана Мбаппе», – цитирует Азара Ouest-France со ссылкой на RTBF.

    Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 3 декабря.

    Источник: Ouest-France

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    17.11.2018 00:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +87

      ЧаплиN 17 ноября 2018, 06:20

      С Лигой Европы следующий год по-любому мимо кассы.

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 17 ноября 2018, 01:05

      верно....писюн тебе, а не матч!!!

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