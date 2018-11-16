Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Неймар: «Эмери – потрясающий тренер. «Арсенал» сейчас в отличной форме»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о работе главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери, который в прошлом сезоне тренировал парижан.

    «Арсенал» показывает очень хороший футбол. Они в отличной форме. Все знают, что он потрясающий тренер, мы знаем о качестве игры «Арсенала».

    Я был рад работать с Эмери, потому он трудолюбивый, он действительно хотел тренировать нас, он хотел учиться футболу.

    Он привнесет хорошее в «Арсенал», это большой клуб, важный клуб для Англии, желаю ему удачи», – сказал Неймар.

    «Арсенал» с 24 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.11.2018 21:54
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 17 ноября 2018, 11:27

      Каждый день ждешь от него неожиданных решений.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 16 ноября 2018, 23:32

      А Дзюба знает про это интервью?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2438

      Maxi_7 16 ноября 2018, 22:11

      Ну все, ждем Неймара в Арсенале в следующем году))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Maxi_7 16 ноября 2018, 22:44

      Денег столько нет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1259

      mama1991 > Tyler_Stark 17 ноября 2018, 14:24

      у арсенала есть

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 