Неймар: «Эмери – потрясающий тренер. «Арсенал» сейчас в отличной форме»

Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о работе главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери, который в прошлом сезоне тренировал парижан.

«Арсенал» показывает очень хороший футбол. Они в отличной форме. Все знают, что он потрясающий тренер, мы знаем о качестве игры «Арсенала».

Я был рад работать с Эмери, потому он трудолюбивый, он действительно хотел тренировать нас, он хотел учиться футболу.

Он привнесет хорошее в «Арсенал», это большой клуб, важный клуб для Англии, желаю ему удачи», – сказал Неймар.

«Арсенал» с 24 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице.