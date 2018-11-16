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    Робертсон стал капитаном Шотландии. Клопп назвал его Храбрым сердцем и прислал танцующий эмодзи

    Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон будет капитаном команды в ближайших матчах сборных. Игрок рассказал об этом главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу.

    «Я написал ему: «Просто чтобы вы знали: я стал капитаном». Это было просто из уважения – я не хотел, чтобы он узнал об этом от кого-то другого.

    Потом он ответил мне сообщением большими буквами: «Теперь ты настоящее шотландское Храброе сердце [фильм «Храброе сердце» о Уильяме Уоллисе и борьбе Шотландии за независимость – прим. «Бомбардира»]. Я отослал ему эмодзи в виде большого пальца, а он мне – маленький танцующий эмодзи. Блестяще. В этом он весь», – сказал Робертсон.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    16.11.2018 20:53
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