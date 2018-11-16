Робертсон стал капитаном Шотландии. Клопп назвал его Храбрым сердцем и прислал танцующий эмодзи

Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон будет капитаном команды в ближайших матчах сборных. Игрок рассказал об этом главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу.

«Я написал ему: «Просто чтобы вы знали: я стал капитаном». Это было просто из уважения – я не хотел, чтобы он узнал об этом от кого-то другого.

Потом он ответил мне сообщением большими буквами: «Теперь ты настоящее шотландское Храброе сердце [фильм «Храброе сердце» о Уильяме Уоллисе и борьбе Шотландии за независимость – прим. «Бомбардира»]. Я отослал ему эмодзи в виде большого пальца, а он мне – маленький танцующий эмодзи. Блестяще. В этом он весь», – сказал Робертсон.