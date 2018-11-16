Ла Лига начала рекламную кампанию матча «Жирона» — «Барселона», который может пройти в США

Руководство испанской Ла Лиги выкупило рекламное место в популярном американском издании Miami Herald. На первой странице газеты размещена реклама матча чемпионата «Жирона» — «Барселона», который может стать первым матчем Примеры, прошедшим за пределами Испании.

Рекламная кампания проводится несмотря на то, что ФИФА, Футбольная федерация Испании и профсоюз футболистов выступили против проведения матча в США. В то же время, президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказывался в пользу переноса матча в Майами.

Напомним, что матч между двумя каталонскими клубами запланирован на 26 января. В случае, если матч удастся провести в США, он пройдет на стадионе «Hard Rock Stadium».