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    Ла Лига начала рекламную кампанию матча «Жирона» — «Барселона», который может пройти в США

    Руководство испанской Ла Лиги выкупило рекламное место в популярном американском издании Miami Herald. На первой странице газеты размещена реклама матча чемпионата «Жирона»«Барселона», который может стать первым матчем Примеры, прошедшим за пределами Испании.

    Рекламная кампания проводится несмотря на то, что ФИФА, Футбольная федерация Испании и профсоюз футболистов выступили против проведения матча в США. В то же время, президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказывался в пользу переноса матча в Майами.

    Напомним, что матч между двумя каталонскими клубами запланирован на 26 января. В случае, если матч удастся провести в США, он пройдет на стадионе «Hard Rock Stadium».

    Источник: Football-espana.net

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    16.11.2018 20:01
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