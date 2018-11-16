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    Адвокат Мамаева: «Действия суда противоречат закону. В данной ситуации мы лишены доступа к правосудию»

    Адвокат Игорь Бушманов, защищающий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, высказался о решении суда отклонить заявление об освобождении футболиста под залог.

    Мамаев содержится в СИЗО «Бутырка» за нанесение побоев и хулиганство. Вчера СМИ сообщили, что следствие изменило обвинения игроку, а его защита подала ходатайство на изменение меры пресечения, которое суд рассматривать отказался.

    «Обжалование на отказ в принятии ходатайства мы сделали сегодня в апелляционном порядке. Решение, по мнению защиты, считается незаконным. Данное решение ничем не было мотивировано. Никакого решения суда не было, а просто пришло апелляционное письмо. Хотя все процессуальные акты, которые суд выносит по результатам рассмотрения ходатайства, должны быть в форме постановлений или определений. Мотивировки, основанной на законе, там не имеется. В связи с этим мы указали, что позиция суда является незаконной и требует рассмотрения вышестоящими инстанциями с передачей материалов ходатайства для рассмотрения в другом составе. Рассматривал ходатайство тот судья, который выносил меру пресечения.

    По данному вопросу есть практика Верховного суда, когда признают такие действия суда незаконными. Постановление пленума Верховного суда, которым суды должны руководствоваться, прямо указывает, что такое ходатайство вправе заявить защитник на любом этапе следствия. Мы посчитали, что сейчас ситуация, связанная с первоначальной мерой пресечения, существенно изменилась. Имеются основания для применения менее строгой меры пресечения, а именно – залога. Такое право есть, и оно обязано быть принято судом и реализовано в условиях процесса. В данной ситуации мы лишены доступа к правосудию, такого быть не должно.

    Обстоятельства действительно существенно изменились. Некоторые моменты для данного вывода защиты будет целесообразно огласить именно на судебном заседании. Суд должен был это рассмотреть и наши доводы учесть при принятии процессуального решения. У меня был недавно эпизод в практике. Суд принял наше ходатайство и рассмотрел его по существу. Здесь не может быть никакой отписки либо непринятия к рассмотрению – это нонсенс. Это прямо противоречит закону», – сказал Бушманов.

    Источник: «Чемпионат»

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    16.11.2018 18:56
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +361

      sergan113 17 ноября 2018, 08:57

      Подайте заявление в Великий суд Лондона, может помогут?

      0
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 17 ноября 2018, 05:25

      Людей бить не по закону.
      А вообще много звону...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 16 ноября 2018, 23:38

      Стыдно не знать, что в России не действует прецедентное право. Где-то суд принял во внимание, где-то нет - каждый случай рассматривается особо.
      Нехай сидит, упырь.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +234

      Кнут Юхансон 16 ноября 2018, 22:41

      Пора ребят выпускать, они же не рецидивисты какие-то

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 ноября 2018, 21:42

      Когда на кону приличное бабло, закон бессилен. Кто не верит, спросите у Хахалевой.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > prezent2017 16 ноября 2018, 21:50

      Это та Хахалева ,которая уличена в связи с ворами в законе и продолжает судить?

      -2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > александр п 17 ноября 2018, 15:10

      Сколько здесь криминальных элементов,а ничего что Хахалева землю отжимала у русских людей и цапкам крышевала.Что за гниды русофобские минусуют?

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 16 ноября 2018, 21:41

      Я думаю весь этот цирк будет продолжаться до тех пор пока не иссякнут все сбережения оных.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1287

      Sky Spartak 16 ноября 2018, 21:40

      Да да о законе теперь думает Мамаев... где же он ?! Спрашивает он у адвоката...Но когда они как гниды избивали пятером ОдНОГО ,он об этом и не думал...потом ржали над Паком,думая,что они Боги и им всё позволено...и это только один случай который засветился на камеры...сто пудово было масса похожих случаев,о которых мы не знаем...и не узнаем...ещё и младшего Кокошу научили..вот тот точно гниль ещё та вырастит с такими деньгами...Так .что это то,что Вы заслужили...хотя думаю пол годика им посидеть,а там выпускать надо... а то привыкнут,найдут братву и будет ещё хуже...(вообще думаю они осознали уже...а то ржали у следаков.всё думали отмажуться спокойно )

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 16 ноября 2018, 21:34

      Давайте не будем! Он опасен для НАШЕГО общества! Никакого нарушения нет! Не надо бросаться словами и сеять смуту! Суд и правосудие разберется! Лично я с ним в одном баре побоялся бы находиться! Не потому что я боюсь, а просто неизвестны последствия!Я сам не "подарок", но за свои мозги я спокоен!

      3
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      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > Serjoga 16 ноября 2018, 21:55

      Побоялся бы находиться..., не потому, что боюсь...
      Ну, и... ДА. У нас самый гуманный суд в мире! Он разберется...

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Serjoga 16 ноября 2018, 22:11

      А я бы не побоялся,и даже убедил бы их вести потише без проблем.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > александр п 16 ноября 2018, 22:20

      И получил бы стулом по башке! Одобрям!

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Serjoga 16 ноября 2018, 22:35

      Есть определённые простые правила,первое уважение к людям,второе полная уверенность в своих силах.Пак нарушил оба эти правила.Он оскорблял и провоцировал компанию,я в молодости два раза разгонял в одиночку толпы хулиганов,но при этом не оскорблял и тем более не провоцировал их.Один раз пришлось ударить лидера,он пролетел по воздуху метра два-три,но это были настоящие хулиганы.Кстати они правильно всё поняли и сразу ретировались.

      -2
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      ...
      Рейтинг: -5

      Govy > Serjoga 16 ноября 2018, 23:10

      А ты в каске ходи и оглядывайся почаще...

      0
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      ...
      Рейтинг: +143

      kepим > александр п 17 ноября 2018, 00:34

      Метра два-три как в индийском кино.
      Да ты джеки чан

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > kepим 17 ноября 2018, 07:59

      Да нет просто ,определённая техника удара.Использовал кинетическую энергию своего тела.Главное что драки после этого не было.А водила бил так,что бы гарантировано спровоцировать драку.А для верности ещё и оскорблял их последними словами.

      -1
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      Рейтинг: +1532

      starche 16 ноября 2018, 21:03

      Сидите и не чирикайте. Лопаете в тюряге на деньги налогоплательщиков, а халявное бабло рекой течёт..............

      0
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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 16 ноября 2018, 20:58

      Что-то "лепит", "лепит", "лепит" защитничек...
      Ни черта я не понял, хотя, по идее, должен бы.
      Что и КТО напортачил - адвокат или суд - из этого сбивчивого интервью понять просто невозможно.

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > derrik2000 16 ноября 2018, 21:18

      По простому говоря ,он говорит ,что суд забил на закон .И видимо собирает материалы для подачи в ЕСПЧ.

      -1
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      Рейтинг: -5

      Govy > derrik2000 16 ноября 2018, 23:07

      В школу надо было хоть иногда заходить)

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