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    Виллаш-Боаш: «Удивился, что «Реал» продал Роналду за 100 миллионов. Поздравляю «Ювентус» с хорошим разводом»

    Бывший главный тренер «Челси» и «Зенита» Андре Виллаш-Боаш признался, что его удивило решение «Реала» продать своего лидера Криштиану Роналду в «Ювентус».

    Португальский нападающий перешел в туринский клуб из мадридского летом этого года за 100 миллионов евро.

    «Я был совершенно удивлен. Почему вы продаете Криштиану за 100 миллионов? Это не имеет смысла с любой точки зрения: ни со спортивной, ни с экономической.

    Поздравляю «Ювентус» с тем, что они смогли провернуть такой развод», – сказал Виллаш-Боаш.

    В этом сезоне Роналду провел за туринцев 15 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Corriere dello Sport

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    16.11.2018 17:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 16 ноября 2018, 22:31

      Спихнули старичка, который даже в сборную Португалии не попадает, так что неизвестно, кого поздравлять надо

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 ноября 2018, 21:59

      Не спорьте на пустом месте. "Реал" и "Юве" сыграли в рулетку. Роналду игрок высочайшего уровня, тут и обсуждать нечего. Цену его и Месси определить вообще невозможно. И физика у обоих на уровне, но... есть ещё такие несчастные случаи, как тяжёлая травма, например. Или заболевания, не связанные с травмой. Ещё неизвестно, что натворил наш Ерохин в матче с Германией. То, что красную заслуживал, а не "горчичник", однозначно! Но что со здоровьем жертвы? Пока ничего на эту тему не читал - не попадалось. А может там быть, что угодно! Вплоть до завершения карьеры.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > cska-62 17 ноября 2018, 11:43

      Там ещё требования Роналду увеличить ему зарплату,да и возраст 34 года через два месяца,скорость по любому начнёт пропадать.Так что действительно рулетка.Да и Реалу состав омолаживать лучше на гребне,чем когда в яму рано или поздно попадут.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 ноября 2018, 18:33

      так да ! только поздравь реал !! 100 лямов за 33 летнего ))))

      -2
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      Рейтинг: +166

      alexa1995 > dinar7777dinar 16 ноября 2018, 18:43

      Юве на футболках Роналду за СУТКИ 55 млн заработал.
      + Топовы игрок , который отыграет еще минимум 2 сезона.

      5
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > dinar7777dinar 16 ноября 2018, 18:47

      Как ты з а е б а л и телка е б а л к а не разбераешься не пиши футбол не бабское дело. Для Роналду возраст нечего не значит он тренировками столько добился внего всилилось дыхалка сотни лошадей физика лучше любого бойца. Так что много не п и з д и он может и до 60 лет играть если захочет тупорылая мыра.

      4
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 > BARCLAYS_APL 16 ноября 2018, 20:03

      Она ещё тёлка,вот почему ей не нравится Криш, может она ревнует, он наверняка её от имел, теперь всякую дрянь излагает, скоро напишут что Криш меня соблазнил,заставлял Член от соса.ть

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > dinar7777dinar 17 ноября 2018, 11:44

      Пока он бабки отбивает,а если выиграет ЛЧ то и полностью отобьёт.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > dinar7777dinar 17 ноября 2018, 14:36

      петушки не кукарекуйте тут ! глорики дешевые !

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