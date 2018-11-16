Виллаш-Боаш: «Удивился, что «Реал» продал Роналду за 100 миллионов. Поздравляю «Ювентус» с хорошим разводом»

Бывший главный тренер «Челси» и «Зенита» Андре Виллаш-Боаш признался, что его удивило решение «Реала» продать своего лидера Криштиану Роналду в «Ювентус».

Португальский нападающий перешел в туринский клуб из мадридского летом этого года за 100 миллионов евро.

«Я был совершенно удивлен. Почему вы продаете Криштиану за 100 миллионов? Это не имеет смысла с любой точки зрения: ни со спортивной, ни с экономической.

Поздравляю «Ювентус» с тем, что они смогли провернуть такой развод», – сказал Виллаш-Боаш.

В этом сезоне Роналду провел за туринцев 15 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал шесть результативных передач.