«Енисей» ищет волшебника для спасения команды от вылета из РПЛ

«Енисей» уверен, что от вылета из РПЛ команду спасет только чудо. Красноярцы обратились к болельщикам с просьбой помочь найти волшебника.

«Ребята, у нас некоторые проблемы. Помогите нам найти величайшего волшебника для спасения нашей команды.

До конца сезона он должен одержать восемь побед», – говорится в сообщении пресс-службы «Енисея».

После 14-ти туров красноярская команда замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги, имея в активе всего шесть очков и отставая от зоны стыковых матчей на восемь баллов.