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    «Енисей» ищет волшебника для спасения команды от вылета из РПЛ

    «Енисей» уверен, что от вылета из РПЛ команду спасет только чудо. Красноярцы обратились к болельщикам с просьбой помочь найти волшебника.

    «Ребята, у нас некоторые проблемы. Помогите нам найти величайшего волшебника для спасения нашей команды.

    До конца сезона он должен одержать восемь побед», – говорится в сообщении пресс-службы «Енисея».

    После 14-ти туров красноярская команда замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги, имея в активе всего шесть очков и отставая от зоны стыковых матчей на восемь баллов.

    Источник: ФК «Енисей»

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    16.11.2018 17:16
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 ноября 2018, 11:28

      я б в волшебники пошёл пусть меня научат??????? Коперффилд ты где ? тебя ищут работа не пыльная всего то 8 матчей надо выиграть

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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 16 ноября 2018, 23:05

      Аленичев с Титовым нормально работают,просто нужно чуть усилить команду ,они неплохо сыграли с некоторыми командами,!))Усилить команду и всё)

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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 16 ноября 2018, 22:52

      А Романцев мог бы тряхнуть стариной?)))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 ноября 2018, 21:42

      Увы. Бесков и Садырин уже в мире ином. Попробуйте обратиться к Олегу Васильевичу Долматову, которому 29 ноября 2018 года исполняется 70 лет!

      С юбилеем, Олег Васильевич!

      Справочка для "Енисея": с твёрдого последнего места двадцать лет назад Долматов О.В. за один круг сделал ЦСКА вице-чемпионом. 14 побед в 15 матчах!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 ноября 2018, 21:31

      Егорку Титова бери.

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 16 ноября 2018, 21:17

      позвоните Аленичеву. Телефон дать?

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      Рейтинг: +1532

      starche 16 ноября 2018, 21:15

      Лучший волшебник - мешок бабла.

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 16 ноября 2018, 20:55

      На тренера видать совсем надежд нет.

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 16 ноября 2018, 20:10

      кароче, пацны, я вас почитал и понял: мне срочно нужно спасти енисей!!!!...не дорого...сниму порчу с этого, васся, на 90% клуба фнл....недорогооо, васся

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > Ауторитетный экспэрт мамо 16 ноября 2018, 20:11

      ...пишите в личку

      1
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 16 ноября 2018, 19:16

      По секрету!!! Его зовут Хоттабыч ))))

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