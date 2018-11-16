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    «Барселона» начала переговоры с Альбой о продлении контракта. Игроком интересуются «Ювентус» и «МЮ»

    «Барселона» вступила в переговоры о продлении контракта с левым защитником команды Жорди Альбой. Представители каталонцев связались с представителями 29-летнего футболиста.

    Текущее соглашение испанца заканчивается летом 2020 года. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

    Альба выступает за «Барселону» с 2012 года. В этом сезоне он провел за каталонский клуб 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Sport.es

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    16.11.2018 16:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1532

      starche 16 ноября 2018, 21:08

      Ни в коем случае не отдавайте!

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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 16 ноября 2018, 19:53

      Жордик, у тебя же барселоновское сердце,чё еще говорить...

      0
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