«Барселона» начала переговоры с Альбой о продлении контракта. Игроком интересуются «Ювентус» и «МЮ»

«Барселона» вступила в переговоры о продлении контракта с левым защитником команды Жорди Альбой. Представители каталонцев связались с представителями 29-летнего футболиста.

Текущее соглашение испанца заканчивается летом 2020 года. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

Альба выступает за «Барселону» с 2012 года. В этом сезоне он провел за каталонский клуб 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал восемь результативных передач.