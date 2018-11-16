Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Карпин: «Когда приезжаю в Москву, хочется побыстрее из нее сбежать и вернуться в Ростов»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что ему нравится жить в Ростове-на-Дону. По словам специалиста, во время пребывания в Москве ему хочется поскорее покинуть столицу.

    «Живется великолепно. Честно говоря, когда приезжаю в Москву на игры или по делам, хочется побыстрее из нее сбежать и вернуться в Ростов.

    Идеальный для меня вечер в Ростове-на-Дону? Прогулка с дочкой с коляской, потом семейный ужин. Затем просмотр какого-нибудь футбола, если он есть. Его очень много. Это Лига чемпионов, Лига Европы или матчи национальных чемпионатов. Либо просмотр футбола, либо кинофильма. Плюс купание, кормление и укладывание ребенка спать», – сказал Карпин.

    С 2009 по 2014 год Карпин тренировал московский «Спартак».

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.11.2018 16:35
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8937

      GoLenaStop 17 ноября 2018, 18:41

      Ростсельмаш! Мы всегда за тебя!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 17 ноября 2018, 16:25

      Тем приятнее смотреть за игрой Ростова!!! Чем больше играющих команд тем интереснее чемпионат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4356

      Yurok161 17 ноября 2018, 00:27

      Дай бог тебе сына,Георгиевич!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 16 ноября 2018, 21:41

      Правильно говоришь, Москва город мошенников, любого обкрадывает,и соседей и друзей

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 ноября 2018, 21:32

      С Ростовым-папой еще не встречался?

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > prezent2017 16 ноября 2018, 21:43

      Этот юмор не уместен!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Serjoga 16 ноября 2018, 21:51

      Это не юмор, это реальность.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 16 ноября 2018, 21:30

      Молодец, респект мужику!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 16 ноября 2018, 20:48

      Дает понять что в Ростове он надолго.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 16 ноября 2018, 20:19

      ай кррряссяучик, вооолерка!!!!!...я знаю, васся, почему он всегда хочет в наш краснодарский край!!!!....у нас самые красивые девушки и самое вкусное, васся, вино!!!!...а еще люди добрые и щедрые

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Ауторитетный экспэрт мамо 16 ноября 2018, 21:01

      В Краснодарский край он не хочет! Ему в Ростове комфортно! Он МУЖИК, а не БЫК!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 16 ноября 2018, 19:47

      Давай сына настругивай....Не расслабляйся....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 16 ноября 2018, 19:36

      валера красавчик .ростов чемпион

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 