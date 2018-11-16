Карпин: «Когда приезжаю в Москву, хочется побыстрее из нее сбежать и вернуться в Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что ему нравится жить в Ростове-на-Дону. По словам специалиста, во время пребывания в Москве ему хочется поскорее покинуть столицу.

«Живется великолепно. Честно говоря, когда приезжаю в Москву на игры или по делам, хочется побыстрее из нее сбежать и вернуться в Ростов.

Идеальный для меня вечер в Ростове-на-Дону? Прогулка с дочкой с коляской, потом семейный ужин. Затем просмотр какого-нибудь футбола, если он есть. Его очень много. Это Лига чемпионов, Лига Европы или матчи национальных чемпионатов. Либо просмотр футбола, либо кинофильма. Плюс купание, кормление и укладывание ребенка спать», – сказал Карпин.

С 2009 по 2014 год Карпин тренировал московский «Спартак».