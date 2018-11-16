Ловрен раскритиковал испанцев: «Хорватию поздравил только Мората. Для остальных у меня нет хороших слов»

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен подверг критике футболистов сборной Испании после победы над пиренейской командой со счетом 3:2 в матче пятого тура Лиги наций. Игрок «Ливерпуля» возмущен, что соперник не поздравил их с победой.

«Мы поздравили испанцев после поражения от них. Было обидно, мы проиграли 0:6, но показали, что играем честно. А они... Поздравил только один игрок – Мората. Для остальных футболистов у меня действительно нет хороших слов.

Я никогда не видел, чтобы соперники так себя вели. Очевидно, они думают, что лучше нас, но мы показали им, что это не так», – приводит слова Ловрена Vecernji List.