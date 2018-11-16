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    Ловрен раскритиковал испанцев: «Хорватию поздравил только Мората. Для остальных у меня нет хороших слов»

    Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен подверг критике футболистов сборной Испании после победы над пиренейской командой со счетом 3:2 в матче пятого тура Лиги наций. Игрок «Ливерпуля» возмущен, что соперник не поздравил их с победой.

    «Мы поздравили испанцев после поражения от них. Было обидно, мы проиграли 0:6, но показали, что играем честно. А они... Поздравил только один игрок – Мората. Для остальных футболистов у меня действительно нет хороших слов.

    Я никогда не видел, чтобы соперники так себя вели. Очевидно, они думают, что лучше нас, но мы показали им, что это не так», – приводит слова Ловрена Vecernji List.

    Источник: Vecernji List

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    16.11.2018 14:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 16 ноября 2018, 20:24

      Как бы не было горько поражение ,соперника надо уважать.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 16 ноября 2018, 19:01

      Не надо для них искать хороших слов.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида 16 ноября 2018, 14:49

      это в них комплекс имени Акинфеева перевозбудился

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 16 ноября 2018, 14:45

      Чего уж там, с говнюками хорваты встретились...

      7
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