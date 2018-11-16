Семак: «Жду зимнего перерыва, чтобы Кокорин к нам вернулся. Он очень нужен «Зениту»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак надеется, что нападающий Александр Кокорин вернется в команду во время зимней паузы в РПЛ.

8 октября футболист стал участником двух драк в Москве. Спустя три дня суд арестовал форварда на два месяца – до 8 декабря. Против него выдвинуты обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои».

В настоящее время Кокорин находится в СИЗО «Бутырка».

«Кокорина мы ждали долго и надеялись. Это было бы серьезное усиление для нас. Но в жизни все бывает. Я все-таки надеюсь, что он нам еще поможет.

Я жду зимнего перерыва, чтобы Саша к нам вернулся. Он нам очень нужен. Он один из лидеров команды. И мы ждем его скорейшего возвращения», – сказал Семак.

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