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    Семак: «Жду зимнего перерыва, чтобы Кокорин к нам вернулся. Он очень нужен «Зениту»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак надеется, что нападающий Александр Кокорин вернется в команду во время зимней паузы в РПЛ.

    8 октября футболист стал участником двух драк в Москве. Спустя три дня суд арестовал форварда на два месяца – до 8 декабря. Против него выдвинуты обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои».

    В настоящее время Кокорин находится в СИЗО «Бутырка».

    «Кокорина мы ждали долго и надеялись. Это было бы серьезное усиление для нас. Но в жизни все бывает. Я все-таки надеюсь, что он нам еще поможет.

    Я жду зимнего перерыва, чтобы Саша к нам вернулся. Он нам очень нужен. Он один из лидеров команды. И мы ждем его скорейшего возвращения», – сказал Семак.

    У нас есть подкаст про скандал с Кокориным и Мамаевым. Что нас смущает в главном скандале осени и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Ищем ответы здесь:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Sport24

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    16.11.2018 12:38
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    Комментарии87
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      Рейтинг: +718

      ДВС 17 ноября 2018, 15:14

      Нужно не ждать Кокорина, а срочно искать нового форварда. Если выпустят будет пара напов, не выпустят-хоть один останется.

      0
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      Рейтинг: -5

      Govy 16 ноября 2018, 22:58

      И Головина прикупим для куражу)

      0
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 16 ноября 2018, 21:33

      Да клубу он нужен ,а то пошел у Зенита спад,За свои поступки он ответит 8 декабря,а Вот что сделает (как накажет?) Руководство Зенита и будет ли оно вообще его наказывать

      1
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      Рейтинг: -5

      Govy 16 ноября 2018, 21:27

      Богданычу респект,да и всему Зениту и болельщикам.Пусть свинарник остаётся свинарником....им не привыкать

      -1
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      Рейтинг: +7968

      Томик > Govy 16 ноября 2018, 22:24

      То есть из всей ситуации с Кокориным и Мамаевым, Зенитом и бестолковым Серёжей, Вы делаете глубокомысленный вывод, что свинарник остаётся свинарником. Где вас, таких умных, берут только. Ведь и писать научили, смотрю. Или Вы диктуете?

      3
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      Рейтинг: -5

      Govy > Томик 16 ноября 2018, 22:54

      Нет желания оценивать ваш интеллект,скучное занятие.А свинарник-это присутствующее здесь сообщество жлобов со своими ущербными комментариями в адрес Богданыча,клуба и Кокошки.Маленькие злобные карлики)

      -1
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      Рейтинг: +1532

      starche 16 ноября 2018, 21:13

      Придется всем играть в полосатой форме!))

      2
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 16 ноября 2018, 20:44

      ооох, васся, зря богданыч это сказал...ооох зряяяяя....вроде всегда был умным мужиком серега...и тут такое!!!...думать ты можешь что угодно, а говорить должен то, что надо))))

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      Рейтинг: +7968

      Томик > Ауторитетный экспэрт мамо 16 ноября 2018, 22:13

      Когда это он "умным мужиком" был? Про него рассказывали, что книжек много(да и то, возможно, по сравнению с другими футболистами) читал, в свободное от футбола и производства детей время. Больше ничего путного я о нём(и от него) никогда не слышал.

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      Рейтинг: -5

      Govy > Томик 16 ноября 2018, 22:56

      От вас любезный жлобьем разит ,аж глаза режет.

      0
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      Рейтинг: +12162

      BRO_football 16 ноября 2018, 19:18

      После всего того что сделал Кокорин, клуб хочет взять его обратно как ни в чём ни бывало? Всё это общественное возмущение об аморальности его поступков и об отстранении от футбола, в итоге ни к чему не приведёт?
      С другой стороны, Кокорин несколько месяцев сидел и ничего не делал, а зарплату надо хоть как-то отрабатывать. Пусть возвращается в Зенит, но поначалу полы и туалеты на стадионе моет, снег чистит, мусор собирает. А к мясу его не подпускать.

      3
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 16 ноября 2018, 19:18

      Команду пусть попробует потренировать, с теми кто есть, а не жить пустыми надеждами, видимо на отсутствие Александра в составе все и спишет...
      слишком очевидно соломку себе застилаеТТ, хороший человек, коим его считает большинство - не профессия.)))

      4
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      Рейтинг: +1390

      Taps 16 ноября 2018, 19:12

      Семак, забудь о Кокорине навсегда.
      Пусть пропивает заработанное в Монако.

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      Рейтинг: +1485

      balam 16 ноября 2018, 19:07

      почему как зенитовские болелы,так или оскорбления ,или бред неадекватный. у вас че нормальные кончились. стыдно за великий город

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