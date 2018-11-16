Тренер Малафеева призвал «Зенит» избавиться от Лодыгина

Заслуженный тренер России Владимир Савин, который воспитал Вячеслава Малафеева, высказал свое мнение относительно голкиперов «Зенита».

«Мне кажется, что Лунев сдал, это усталость. Опыта у него не так много, он играет за счет интуиции, смелости, реакции. Ну и потом защитники стали допускать ошибки. Лунев играет здорово тогда, когда оборона в порядке, но как только защита начинает ошибаться, возникают проблемы и у вратаря. Так что, повторюсь, Лунев устал – и это, кстати, одна из его собственных ошибок. Да и тренерам надо давать вратарю отдохнуть. Но видите, никак не получается – сборная.

Нужно готовить сменщика, который мог бы в любой момент занять место в воротах. Лодыгин теперь проходит даже не как второй, а как третий вратарь. После матча Лиги Европы в Минске, где он пропустил четыре мяча, на него, похоже, больше не рассчитывают. С ним надо прощаться, он уже не годится», – заявил Савин.