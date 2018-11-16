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    Тренер Малафеева призвал «Зенит» избавиться от Лодыгина

    Заслуженный тренер России Владимир Савин, который воспитал Вячеслава Малафеева, высказал свое мнение относительно голкиперов «Зенита».

    «Мне кажется, что Лунев сдал, это усталость. Опыта у него не так много, он играет за счет интуиции, смелости, реакции. Ну и потом защитники стали допускать ошибки. Лунев играет здорово тогда, когда оборона в порядке, но как только защита начинает ошибаться, возникают проблемы и у вратаря. Так что, повторюсь, Лунев устал – и это, кстати, одна из его собственных ошибок. Да и тренерам надо давать вратарю отдохнуть. Но видите, никак не получается – сборная.

    Нужно готовить сменщика, который мог бы в любой момент занять место в воротах. Лодыгин теперь проходит даже не как второй, а как третий вратарь. После матча Лиги Европы в Минске, где он пропустил четыре мяча, на него, похоже, больше не рассчитывают. С ним надо прощаться, он уже не годится», – заявил Савин.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.11.2018 10:44
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1532

      starche 16 ноября 2018, 21:16

      Савину больше не наливать!

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 16 ноября 2018, 19:09

      Отсутствие игровой практики приводит к таким последствиям.

      4
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 16 ноября 2018, 16:51

      Так больше половины зенита никуда не годится

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 ноября 2018, 16:07

      Надо начинать с менеджмента и тогда в Зенит не будут покупать Новосельцевых, Нету, Эрнани, Оздоевых и иже с ними. А такие вратари как Васютин, полузащитник Ахметов и им подобные молодые перспективные футболисты играли в Зените, а не в других командах.

      7
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      Рейтинг: +1485

      balam > Рубик Докоян 16 ноября 2018, 18:33

      насчет Новосельцева я не согласен.зенит -падлы. скупают перспективных,шоб конкурентов ослабить. и **** на народные деньги

      0
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > balam 16 ноября 2018, 18:37

      И куда Новосельцев перспективный, в "Арсенал" тульский, "Анжи" или команды ФНЛ ?...

      3
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      Рейтинг: +3795

      serppion 16 ноября 2018, 15:04

      То же самое говорил Олег Романцев про Сашку Филимонова. Мол, вратарь хороший, но устал.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 ноября 2018, 14:58

      Согласен, Юрку пора на торги выставлять.

      1
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      Рейтинг: +5930

      Павелий 16 ноября 2018, 14:14

      Я с первого дня твержу: грек-понторез - на выход!

      2
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      Рейтинг: +106

      DSmoto 16 ноября 2018, 13:48

      У Лодыгина как раз контракт с ОБИ закончился )

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 16 ноября 2018, 12:26

      Я давно говорил что Лодыгин слабый вратарь. только сейчас начали признавать это.

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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr 16 ноября 2018, 11:54

      Лодыгин никому не нужен, сам не уйдет, просить, чтобы продали тоже не будет. Остается ждать окончания контракта. Лунев не устал, просто средненький вратарь, не прогрессирует, к сожалению.

      5
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