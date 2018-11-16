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    Газизов: «Спартак» – главный раздражитель для всех в России»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассчитывает, что его команда сможет прервать безвыигрышные серии в матчах с ЦСКА и «Зенитом».

    «Уверен, любые серии когда-нибудь завершатся. А серии с ЦСКА и «Зенитом» закончатся в следующем матче. Очень надеюсь. Не может же так долго продолжаться! Даже по теории вероятности. А вообще, приятно отбирать очки у любого клуба.

    Удивлял другой момент. Когда в 2016-м мы обыграли «Спартак» со счетом 3:1 в последнем туре и не вылетели из РПЛ, люди начали говорить, что это была договорная игра. Я думал: с ума все сошли, что ли?! Ну как? Как мы можем заинтересовать «Спартак»? Чем? Вероятность, что мы не вылетим, изначально составляла один процент. Просто все так сложилось. Один процент! Но все матчи закончились так, как нам нужно. Если бы все конкуренты победили, мы бы даже в стыки не попали, а опустились в ФНЛ напрямую.

    Мне просто интересно, способны ли люди логически объяснить: как «Уфа» может договориться и за счет чего? Хотя это льстит, конечно. Видимо, кто-то думает, что у нас такие огромные возможности, и мы способны участвовать в этих вещах. А на деле мы просто оказались более мотивированными. Показали жесткий футбол, а «Спартак», которому мало чего было нужно, уже где-то себя берег. Обычная история. «Спартак» исторически – действительно главный раздражитель для всех в России», – сказал Газизов.

    Послушайте наш подкаст про «Спартак» – обсуждаем там увольнение Карреры, политику Федуна и слишком частые кризисы в команде:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Чемпионат»

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    16.11.2018 10:08
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 ноября 2018, 17:54

      Его, спартака так "любят" все команды, что хотят отнять у них хотя бы
      одно очко, а получится, то и все три.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 16 ноября 2018, 16:50

      Да, Спартак СЕЙЧАС натуральный раздражитель-СВОИМИ ВНУТРЕННИМИ РАЗБОРКАМИ! Всех раздражает, не только игроков!

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Serjoga 16 ноября 2018, 18:01

      Никого, кроме спартаковцев, не раздражают их внутренние
      разборки и не должны раздражать другие клубы, да есть
      удивления, вот и всё.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 ноября 2018, 15:00

      Балабол из помойной команды. Только автобус выставить и случайный голяшник забить способны!

      0
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      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > prezent2017 16 ноября 2018, 16:51

      В этот раз они полностью переиграли Спартак без всяких "автобусов"! Как вы уже задолбали этими автобусами! Мешает? Обойди!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > Serjoga 17 ноября 2018, 01:35

      чувак... автобус- это не футбол

      1
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      Рейтинг: +5930

      Павелий 16 ноября 2018, 14:12

      Наконец нашёлся тот, кто сказал это вслух. Именно поэтому Зенит, ЦСКА, Краснодар и т.п. могут обыграть команды зоны вылета и стыков, а Спартак - нет. Потому что эти команды, которые сейчас внизу, согласятся проиграть все матчи, но выложиться на 150% в матчах со Спартаком. Потому что только Спартак был, есть и будет ориентиром нашего внутреннего футбола. А Зенит и прочие - это временные выскочки, которые пилят ГОСУДАРСТВЕННЫЕ деньги!

      4
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      Рейтинг: -5

      Govy > Павелий 16 ноября 2018, 14:21

      Ещё один с манией величия))))амнезия похоже накрыла сильно.....раз в 18 лет выиграть чр и бегать по палате с красно-белым горшком

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion > Govy 16 ноября 2018, 15:13

      Да все команды хотят быть такими раздражителями. Но, говорят только о Спартаке. Потому как заслужить подобное не способны.

      5
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      Рейтинг: -5

      Govy > serppion 16 ноября 2018, 15:15

      Спасибо,понял красно-белым гумно.....понятно)комплекс ущербной команды мучает

      -2
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Павелий 16 ноября 2018, 16:19

      Вы нам говорите что Спортак один из символов страны, так почему игроки Спартака вовремя ВОВ не отказались от брони , в отличии от игроков ЦСКА и ДИНАМО, а предпочитали здоровые мужики сидеть в тылу вместе с балеринами и балеронами, и напомню со своими руководителями , игроки народной команды посчитали что они важней в тылу, помогают фронту потребляя усиленные пайки как для спортсменов, это было и приторговывая ими`

      1
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      Рейтинг: +2744

      a_who > zritelx 16 ноября 2018, 17:23

      а ссылочку дружок ! кроме того в цдка и динамо играли атестованые военные и поэтому были просто обязаны !

      2
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > a_who 16 ноября 2018, 20:37

      Без упреков , не игроки конечно виноваты, но самое любопытное , что во времена CCCР, игроки армейских клубов не только в футболе срочную службу проходили в спортротах, далее кто соответствовал уровню высших дивизионов переходили на сверхсрочную службу опять таки в воинских подразделениях на официальных штатных должностях, с соответственным материальным обеспечением . Они принимали присягу как все граждане и несколько раз в год появлялись в своих в.частях. от которых были официально откомандированы в распоряжение соответствующих армейских команд и федераций.Аналогично было и в Динамо. А вот в Спартаке в основном спортсмены удивительным способом освобождались от службы , и самое смешное по состоянию здоровья, годны к нестроевой в военное время. Смешно, но время было такое.

      0
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 16 ноября 2018, 13:27

      Спартак такая команда.. может про...ть любому клубу,Тосно например

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -5

      Govy 16 ноября 2018, 13:18

      Очередной клинический случай.То народной командой сами себя назначат,то чьим то раздражителем.Отдает манией величия.....что то я позабыл,где сейчас этот клуб находится в турнире???

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 16 ноября 2018, 12:29

      Спартак не раздражал не кого в 90ых когда он играл хорошо и не кто про него в стране плохо не говорил все по факту было ! А сейчас команда середины чемпионата и она будто проклята стала , столько денег в неё вкладывают а толку нету .... и всех раздражает уже , что все новости про Спартак и болельщиков много осталось старых или ихние отцы уже подрастающие поколению зомбировали этой командой ! Должны говорить про тех кто хорошо себя проявляет и доказывает , что бы про них говорили

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > Derzkiy1 16 ноября 2018, 13:14

      В 90х не было интернета в таком количестве и моды на хейтинг и троллинг, вот и никто никого особо не раздражал, так, фанаты бились между собой стенка на стенку, глаза в глаза, а не с диванов, лежа жопой кверху как сейчас...)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 16 ноября 2018, 11:29

      «Спартак» исторически – действительно главный раздражитель для всех в России», – сказал Газизов.
      _____________________________________
      С этим не поспоришь.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -5

      Govy > Мары 16 ноября 2018, 13:37

      Как комар на рыбалке....

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Govy 16 ноября 2018, 14:11

      Таким комаром и подавиться можно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -5

      Govy > Мары 16 ноября 2018, 14:12

      Что то 16 лет никто не давился))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Govy 16 ноября 2018, 14:13


      Но переодически отгребали все кому не лень.
      Так что блажен кто верует.

      3
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      ...
      Рейтинг: -5

      Govy > Мары 16 ноября 2018, 14:15

      Блажен кто верует)пусть и смешит весь мир

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Govy 16 ноября 2018, 14:17

      Смех, это радость.Это жизнь.Хоть во всём мире.

      3
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      Рейтинг: +5072

      Т34 16 ноября 2018, 11:08

      Что тут рассуждать о прошлом. Если поменять местами Спартак и Динамо, в той ситуации, то динамовцы также слили бы матч Уфе, чтобы отправить Спартак в ФНЛ, да и не только Спартак или Динамо, а любой большой клуб РПЛ.
      Так что, господин Газизов, не ситуация так сложилась, а вам крупно повезло, что на карте стоял один из больших клубов, которого и отправили успешно в ФНЛ. Уфу, в тот момент, никто не заметил и даже не думал о ней. И тот один процент остаться в РПЛ, оказался счастливым для УФЫ.

      4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 ноября 2018, 11:05

      действительно главный раздражитель для всех в России(с)
      да и без Спартака тут ясно кто..(

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