Газизов: «Спартак» – главный раздражитель для всех в России»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассчитывает, что его команда сможет прервать безвыигрышные серии в матчах с ЦСКА и «Зенитом».

«Уверен, любые серии когда-нибудь завершатся. А серии с ЦСКА и «Зенитом» закончатся в следующем матче. Очень надеюсь. Не может же так долго продолжаться! Даже по теории вероятности. А вообще, приятно отбирать очки у любого клуба.

Удивлял другой момент. Когда в 2016-м мы обыграли «Спартак» со счетом 3:1 в последнем туре и не вылетели из РПЛ, люди начали говорить, что это была договорная игра. Я думал: с ума все сошли, что ли?! Ну как? Как мы можем заинтересовать «Спартак»? Чем? Вероятность, что мы не вылетим, изначально составляла один процент. Просто все так сложилось. Один процент! Но все матчи закончились так, как нам нужно. Если бы все конкуренты победили, мы бы даже в стыки не попали, а опустились в ФНЛ напрямую.

Мне просто интересно, способны ли люди логически объяснить: как «Уфа» может договориться и за счет чего? Хотя это льстит, конечно. Видимо, кто-то думает, что у нас такие огромные возможности, и мы способны участвовать в этих вещах. А на деле мы просто оказались более мотивированными. Показали жесткий футбол, а «Спартак», которому мало чего было нужно, уже где-то себя берег. Обычная история. «Спартак» исторически – действительно главный раздражитель для всех в России», – сказал Газизов.

Послушайте наш подкаст про «Спартак» – обсуждаем там увольнение Карреры, политику Федуна и слишком частые кризисы в команде:

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