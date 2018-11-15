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    Следователь оскорбил Кокорина на допросе

    Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, заявила, что один из следователей оскорбил ее клиента на допросе.

    «Сегодняшнее посещение в следственном изоляторе Александра Кокорина было вызвано проведением следственных действий, рассказать о которых я не имею возможности по причине данной мною подписки о неразглашении обстоятельств дела. Моя жалоба о незаконности этой подписки, т.к. это дело даже по мнению прокурора носит публичный характер, до настоящего времени не рассмотрено, хотя истекли все предусмотренные законом сроки ее рассмотрения.

    Могу ссылаться только на незаконные действия следователей, например, сегодня мне стало известно от Александра, что при первичном его допросе без моего участия один из следователей, фамилию которого я называть не хочу, обозвал Александра неприличным и оскорбительным словом, и данное обстоятельство Александр занес в протокол допроса с просьбой разъяснить ему, в связи с чем это произошло и законно ли это.

    Данное заявление моего подзащитного не рассмотрено до настоящего времени, и здесь уместно предположить, что процессуальный контроль за действиями 18 следователей следственной группы отсутствует. На следующей неделе указанному следователю будет официально заявлен отвод, поскольку имеет место личная неприязнь к обвиняемому, а также планируется отвод его руководителю за бесконтрольность и попустительство безобразным и незаконным действиям следователя, хотя я не думаю, что руководитель разделяет мнения этого следователя», – написала Стукалова в инстаграме.

    Орлов: «Разговаривал с одним следователем. Он сказал: «Кокорин и Мамаев обязательно получат срок»

    Источник: Инстаграм Татьяны Стукаловой

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    15.11.2018 21:09
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    Комментарии85
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      Рейтинг: +1532

      starche 16 ноября 2018, 21:48

      Никак стулом огрел!?

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 ноября 2018, 21:44

      Заказуха 100%. 18 следователей и все матерщинники.

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      Рейтинг: +20

      Александр Робертович 16 ноября 2018, 14:03

      Давно пора отпустить ребят. Убийц под подписку о невыезде отпускают воров и подонков вообще не судят, а дают высокие должности, чубайса, которого даже по нашим поганым законам, надо было раз двадцать. приговорить к высшей мере, пускают к нанотехнологиям - чтобы амри канцам секреты продавал... А тут - великое преступление корейца назвал китайцем и дал по башке чиновнику. Спасибо за такое надо сказать, а не в тюрьму сажать! Если бы каждый чиновник по башке получил, глядишь, совесть бы поимели!

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      Рейтинг: -5

      Govy > Александр Робертович 16 ноября 2018, 14:10

      Зачем же так либерально подходить к вопросу)надо в прессхату загнать и на всю страну гумозить двух балбесов......Это работа на пипл....как в древнем Риме......толпа всегда кровожадна..Только цена этому цирку-пшик...зато сколько дурней озабочены праведным гневом.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Александр Робертович 16 ноября 2018, 14:49

      Не по башке, а сразу к стенке!!! В Китае сажают за взятки с полной конфискацией имущества, а если наркоту найдут то сразу на колени и пулю в затылок!

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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Александр Робертович 16 ноября 2018, 16:39

      Вы уважаемый не задумывались о том почему алкогольное опьянение при совершении преступлений является отягощающем признаком , а так-же почему работник полиции получит наказание по максимуму в отличии от простых граждан и даже госслужащих, детям продавали майки с именами данных футболистов , пример , если что есть стул , публичность , приласкостность государством ,СМИ , в этих случаях должна иметь эффект возвратки.

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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement 16 ноября 2018, 13:45

      Я кстати тут спустя время немного пересмотрел свое отношение к их делу. Вот все кричат что это резонансное дело.. А на мой взгляд резонансное дело это когда поезд под откос например пошел или как в Керчи что-то произошло. А здесь хулиганка это или побои в итоге будут даже неважно, участие известных людей не может его делать резонансом, таким макаром мы скоро в резонансные дела превратим если кто-то громко матом выругается например в присутствии известного человека(это же тоже статья административная правда, но что это меняет)... Как-то так.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 ноября 2018, 12:42

      А чего так мало следователей для дела, где следователь вообще не нужен, это дело для дознавателя и органа дознания? Всего восемнадцать. Срочно увеличить их количество! Сначала до 180, если не поможет, то и до 180 000! И всем премии за раскрытие тягчайшего преступления против человечества! Ордена. Квартиры и служебные дачи. Об автотранспорте не забыть. Налогоплательщик оплатит. Он у нас добрый, если весь этот БАРДАК всё ещё терпит!
      Кокорина и Мамаева совершенно не собираюсь оправдывать, но устроенный спектакль обнажил все пороки нашей убогой системы.

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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > cska-62 16 ноября 2018, 13:16

      А как иначе правильно расследовать траекторию полета стула, по госту положено чтобы 18 человек было, один держит стул, а остальные 17 держат его. =)))..

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Gek Dement 16 ноября 2018, 21:33

      Это больше похоже на советский анекдот-вопрос: сколько нужно милиционеров, чтобы выкрутить лампочку? Правильный ответ: 5. Один залезает на стул и берётся за лампочку, остальные четверо раскручивают его на стуле. :-)))

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > cska-62 16 ноября 2018, 21:47

      Я поражаюсь, как 18 следаков у телека умещаются, когда ролики смонтированные крутят. Раз по 500 наверно в день смотрят, чё им делать еще?

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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > cska-62 16 ноября 2018, 22:56

      да да, я именно его и вспомнил когда про 18 следователей прочел первый раз)))

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      Рейтинг: +2098

      ItalianFootball 16 ноября 2018, 10:11

      Да отпустите вы уже пацанов. Они год материться не будут, два - пить, три - дебоширить.

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      Рейтинг: +474

      Vratarь > ItalianFootball 16 ноября 2018, 11:25

      А играть?

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Vratarь 16 ноября 2018, 11:31

      Играть тоже не будут, ну как играть если материться нельзя пить тоже, это же стресс для организма.

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      Рейтинг: +2420

      zritelx > ItalianFootball 16 ноября 2018, 13:04

      А если-бы твоего отца или сына стулом, тоже тех пацанов отпустить, или уже нет.

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      Рейтинг: +20

      Александр Робертович > zritelx 16 ноября 2018, 13:55

      На счет отца не знаю, но сына надо воспитывать так, чтобы лон делал замечания вежливо. Пак - хамское быдло, оскорблял мужчин так, что никто бы не сдержался.

      Я ВСЕГДА делаю замечания тем. кто мусорит или ругается матом, но делаю это так, чтобы конфликт не перешёл в драку - тактично. И люди практически всегда извиняются, а не начинают драться стульями. Я смотрел видео драки - полное. Так вот шофер (которого избили) дрался сам. И могу себе представить - ЧТО он говорил - по камере это, разумеется, не слышно. Похоже, что ребят просто дали хотят упечь - такую команду дали. Кто - не знаю. Ведь дело ерундовое - на 15 суток тянет, не больше.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Александр Робертович 16 ноября 2018, 14:22

      Какие 15 суток???? У меня пацаны с улицы за избиение не сильное 3 года мотали, а сосед с дачи 7 лет. Это зависит от судьи и от бабла в кармане подсудимого!!!

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      Рейтинг: -5

      Govy > Отчаянный Пердун 16 ноября 2018, 14:30

      Хочется пердуну присудить парней)))представьте таких в судах и прокуратуре.....хорошо что не все там такие

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      Рейтинг: +8169

      nik55 > Александр Робертович 16 ноября 2018, 14:34

      раз ты такой умный----поменяйся с ними местами

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      Рейтинг: +2098

      ItalianFootball > Vratarь 17 ноября 2018, 10:00

      Ну, тут уж как карта ляжет)))

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      Рейтинг: +121

      vog 16 ноября 2018, 10:03

      ...и данное обстоятельство Александр занес в протокол допроса с просьбой разъяснить ему...А,что,Кокоша сам вел протокол!?

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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 16 ноября 2018, 09:43

      А может это не следователь был и вовсе и сделали специально, чтоб докопаться, типа органы оскорбляют да и быстрее выпустить, вот и все

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 ноября 2018, 09:42

      Пора кончать этот пасквиль с нашим правосудием. Ну сколько можно деньги из парней выжимать? Нагло, на всю страну!

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > prezent2017 16 ноября 2018, 11:37

      они сидя в СИЗО ни *уя не делают, а зарплату получают бешенную. Если кого то из обычных работяг посадили, то с работы сразу по статье и не нянчатся! Так что пусть сидят и думают над своим поведением. А то оскорбили Кокорина следователи. Неженка.

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      Рейтинг: -5

      Govy 16 ноября 2018, 09:24

      Главное,что Зенит и его болельщики ждут Кокошу....а на весь этот злобный мусор нас...ть)

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