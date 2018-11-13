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    Орлов: «Разговаривал с одним следователем. Он сказал: «Кокорин и Мамаев обязательно получат срок»

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов после общения со следователем заявил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рискуют получить срок в тюрьме.

    «С Кокориным и Мамаевым очень сложно. Я был в Москве. Встречался с разными людьми. И даже с одним следователем. Профессионалом. Он сказал: «Нет-нет, они обязательно получат срок». Поэтому надежд мало», – сказал Орлов.

    Кокорин и Мамаев пробудут в СИЗО до 8 декабря. Футболистам предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои».

    Еще по теме – наш подкаст про Кокорина и Мамаева. Обсудили главный конфликт тысячелетия:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «ГСО Live»

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    13.11.2018 00:17
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 15 ноября 2018, 21:26

      ))) а что же ты не уточнил какой именно срок ?я так думаю условный

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9023

      vladik12 13 ноября 2018, 19:37

      Какие качественные инсайды у Гены!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 13 ноября 2018, 15:01

      У того ли следователя был Орлов?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 13 ноября 2018, 12:42

      Блин Гена опять чушь не сусветную несет!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +883

      Spartak №1 13 ноября 2018, 09:22

      Летит орел. Из жопы вылезает глист и спрашивает:
      — Шеф на какой высоте летим?
      Орел отвечает:
      — 10.000 над землей
      Глист:
      Смотри не обосрись, а то экипаж волнуется!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +142

      vavanze 13 ноября 2018, 08:33

      Пох на них

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 ноября 2018, 08:28

      Не надо ездить в Москву и разговаривать со следователем, чтобы услышать, от него что наши "герои" получат срок. Приговор суда будет, но каким будут решать не в зале суда...

      4
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 13 ноября 2018, 06:16

      Маловероятно,Гена пыль в глаза пускает

      1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 13 ноября 2018, 05:16

      Все мы поняли что чиновника ****** нельзя

      1
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      Рейтинг: +17

      Vum > Tajik-za Zenit 13 ноября 2018, 08:20

      никого пииииить нельзя, я буду рад 2годам условно(это совершенно реально по словам следователя-одноклассника в первый раз). но и если посадят ради показательной порки, я не расстроюсь.

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi > Vum 13 ноября 2018, 20:43

      Пи..ить можно всех. Отвечать иногда тоже придется. В этом случае лучше бы отпустили. Сажать не за что.

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      Рейтинг: +2336

      den161 > richi 14 ноября 2018, 15:31

      давай тебя отпи...м ))

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      Рейтинг: +1126

      richi > den161 15 ноября 2018, 10:42

      Бывало и такое.

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      Рейтинг: +929

      ДСА 13 ноября 2018, 05:04

      Если есть указка сверху, то получат.

      2
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      Рейтинг: +17

      Vum > ДСА 13 ноября 2018, 08:21

      там указок нет, там дают намеки) и там народ оооочень чутко прислушивается к руководству

      0
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