Орлов: «Разговаривал с одним следователем. Он сказал: «Кокорин и Мамаев обязательно получат срок»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов после общения со следователем заявил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рискуют получить срок в тюрьме.

«С Кокориным и Мамаевым очень сложно. Я был в Москве. Встречался с разными людьми. И даже с одним следователем. Профессионалом. Он сказал: «Нет-нет, они обязательно получат срок». Поэтому надежд мало», – сказал Орлов.

Кокорин и Мамаев пробудут в СИЗО до 8 декабря. Футболистам предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои».

Еще по теме – наш подкаст про Кокорина и Мамаева. Обсудили главный конфликт тысячелетия:

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.