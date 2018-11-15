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    Goal назвал Модрича лучшим футболистом 2018 года. Месси не вошел в тройку

    Издание Goal представило топ-50 лучших футболистов 2018 года.

    Первое место занял полузащитник «Реала» Лука Модрич. Ранее ему вручили приз за победу.

    Вторым стал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, третьим – форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не попал в тройку лучших и занял пятое место.

    Полный рейтинг – здесь.

    Источник: Goal.com

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    15.11.2018 20:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6463

      Ганнибал Лектор 15 ноября 2018, 20:59

      Странно, что в тройке нет ни одного француза. Чемпионы Мира, все-таки... Причем кто-то из них и на клубном уровне многого добился в минувшем сезоне

      -1
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