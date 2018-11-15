«Хватит ерундой заниматься, епт». Карпин обратился к болельщикам накануне матча с ЦСКА

«Ростов» выпустил ролик, посвященный домашнему матчу 16-го тура РПЛ с ЦСКА, в котором призвал болельщиков команды посетить игру с армейцами.

Главный героем видео выступил главный тренер ростовчан Валерий Карпин. В ролике специалист произносит фразу: «Хватит ерундой заниматься, епт. Приходу на «Ростов Арену», ждем только тебя».

Встреча «Ростов» – ЦСКА состоится в воскресенье, 2 декабря, и начнется в 16:30 по московскому времени.