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    «Хватит ерундой заниматься, епт». Карпин обратился к болельщикам накануне матча с ЦСКА

    «Ростов» выпустил ролик, посвященный домашнему матчу 16-го тура РПЛ с ЦСКА, в котором призвал болельщиков команды посетить игру с армейцами.

    Главный героем видео выступил главный тренер ростовчан Валерий Карпин. В ролике специалист произносит фразу: «Хватит ерундой заниматься, епт. Приходу на «Ростов Арену», ждем только тебя».

    Встреча «Ростов» – ЦСКА состоится в воскресенье, 2 декабря, и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Ростов»

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    15.11.2018 18:09
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 16 ноября 2018, 17:16

      Тоже самое он скажет своим игрокам в перерыве матча..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 ноября 2018, 13:30

      Придем, поддержим.

      0
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 15 ноября 2018, 21:18

      мы ТО придем - ДАВАЙ собирай массовку...

      0
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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 > De_Frenki 16 ноября 2018, 22:49

      мы ждем

      0
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 15 ноября 2018, 21:05

      Классно!!! Валера жги!!!

      0
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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 15 ноября 2018, 19:05

      Придем как обычно)

      1
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 15 ноября 2018, 18:44

      Валера принялся за старое,перлы поперли..епть

      8
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 ноября 2018, 18:32

      Над интонацией бы поработал Карпин, а то как-то монотонно и уныло, что-то идти сильнее не захотелось)

      3
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 15 ноября 2018, 18:25

      Фалькао к нам так и не приехал епт!

      12
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      ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 > yarik1_78 15 ноября 2018, 18:27

      И сраный Твенте отгрузил трешку, епт)))

      8
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > yarik1_78 15 ноября 2018, 20:11

      На ЧМ был уже так что эта фраза уже не катит)

      0
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      Рейтинг: +1155

      fhnv > yarik1_78 15 ноября 2018, 22:29

      он щас очень сдал, может и играть приедит за наш чемп

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 15 ноября 2018, 18:19

      ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК!!!...

      3
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      ...
      Рейтинг: +987

      Mirak92 > KOLBIS 15 ноября 2018, 19:28

      Епт

      6
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