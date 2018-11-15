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    «Интеру» для соблюдения ФФП нужно продать игроков на 50 миллионов

    «Интеру» придется продать футболистов на сумму около 50 миллионов евро до 30 июня, чтобы выполнить свои обязательства по финансовому фэйр-плей.

    Миланцы по-прежнему действуют в условиях ограничений в рамках мирового соглашения с УЕФА, которое было продлено на четвертый год.

    В предыдущих сезонах «Интер» продавал молодых игроков, чтобы обеспечить себе безубыточность за отчетный период. Обычно клуб прописывал в их контрактах опцию обратного выкупа.

    Например, миланцы избежали продажи полузащитника Ивана Перишича в «Манчестер Юнайтед» летом 2017 года, продав Джанлуку Капрари, Сенну Мянго, Федерико Димарко, Фабио Эгуэлфи и других. Этим летом они столкнулись с аналогичной проблемой. «Интеру» нужно продать футболистов на 40-50 миллионов к 30 июня.

    Вполне возможно, что из-за этого клубу придется продать одного из своих ведущих футболистов, чтобы заработать нужную сумму за один раз.

    Источник: Football Italia

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    15.11.2018 17:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2098

      ItalianFootball 16 ноября 2018, 10:14

      50 не 400. Привет, Париж!

      0
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 15 ноября 2018, 20:09

      А продать то некого, все нужны, да и наоборот вратарь нужен, а не этот словенский дырка

      1
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      Рейтинг: +75

      igoor52 15 ноября 2018, 18:25

      ДАВНО надо продать ХАНДАНОВИЧА

      0
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      Рейтинг: +3022

      Dgad > igoor52 16 ноября 2018, 09:38

      Кому он нужен за большие деньги? а за маленькие жалко отдавать, ему уже 34 года...

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