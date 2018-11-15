«Интеру» для соблюдения ФФП нужно продать игроков на 50 миллионов

«Интеру» придется продать футболистов на сумму около 50 миллионов евро до 30 июня, чтобы выполнить свои обязательства по финансовому фэйр-плей.

Миланцы по-прежнему действуют в условиях ограничений в рамках мирового соглашения с УЕФА, которое было продлено на четвертый год.

В предыдущих сезонах «Интер» продавал молодых игроков, чтобы обеспечить себе безубыточность за отчетный период. Обычно клуб прописывал в их контрактах опцию обратного выкупа.

Например, миланцы избежали продажи полузащитника Ивана Перишича в «Манчестер Юнайтед» летом 2017 года, продав Джанлуку Капрари, Сенну Мянго, Федерико Димарко, Фабио Эгуэлфи и других. Этим летом они столкнулись с аналогичной проблемой. «Интеру» нужно продать футболистов на 40-50 миллионов к 30 июня.

Вполне возможно, что из-за этого клубу придется продать одного из своих ведущих футболистов, чтобы заработать нужную сумму за один раз.