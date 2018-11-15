Роналду сделал предложение Джорджине Родригес. Пара воспитывает маленькую дочь

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес.

Пара познакомилась в 2016 году в бутике Gucci в Мадриде. Родригес работала там продавцом, а португалец зашел в магазин, чтобы купить летнюю одежду.

«Криштиану уже сделал предложение Джио. Свадьба состоится, но мало кто знает подробности.

Все, что известно на данный момент, это то, что Джио уже примерила несколько свадебных платьев», – цитирует Correio da Manhã источник, знакомый с ситуацией.

В ноябре 2017 года у Роналду и Родригес родилась дочь. Пара также воспитывает трех других детей футболиста.