Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Роналду сделал предложение Джорджине Родригес. Пара воспитывает маленькую дочь

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес.

    Пара познакомилась в 2016 году в бутике Gucci в Мадриде. Родригес работала там продавцом, а португалец зашел в магазин, чтобы купить летнюю одежду.

    «Криштиану уже сделал предложение Джио. Свадьба состоится, но мало кто знает подробности.

    Все, что известно на данный момент, это то, что Джио уже примерила несколько свадебных платьев», – цитирует Correio da Manhã источник, знакомый с ситуацией.

    В ноябре 2017 года у Роналду и Родригес родилась дочь. Пара также воспитывает трех других детей футболиста.

    Источник: Correio da Manhã
    Correio da Manhã - португальская таблоидная ежедневная газета. Издается в Лиссабоне. Самая распространенная и ведущая ежедневная газета Португалии.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2018 16:56
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2098

      ItalianFootball 16 ноября 2018, 10:14

      Как классно про первоисточник вывели табличку. Давайте дальше по всем так.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 15 ноября 2018, 19:23

      хороший спектакль ! не знают уже как кристине помочь чтоб не думали что она заднеприводный.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 15 ноября 2018, 16:59

      Где то в мире заплакал один голубой качек нигер

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б > Skull_Boy 15 ноября 2018, 17:33

      Ротик закрой, гомофоб.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy > Тони Монтана Б 15 ноября 2018, 17:34

      Так закрой слабозадый, вдруг нигер и тебе присунет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1375

      САНЁК17 > Тони Монтана Б 15 ноября 2018, 18:12

      Вот эти трое раньше похлопали, когда Криш играл и забивал за среал мардрид,а теперь гуул сних стороны,потому что команда без него кривоноги

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy > САНЁК17 15 ноября 2018, 18:33

      Я и раньше срал на Реал, Forza Barca

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Тони Монтана Б 15 ноября 2018, 19:22

      ротик открой, геелюб !

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1375

      САНЁК17 > FENIX-SL 17 ноября 2018, 18:30

      чо ты меня лечишь?как будто сам ты русский,я по поддержку не нуждаюсь)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1375

      САНЁК17 > Skull_Boy 17 ноября 2018, 18:32

      мне по **.ть на среал,и на барсу

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 