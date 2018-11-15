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    «Ювентус» отказался от услуг Наваса

    «Ювентус» не будет приобретать голкипера «Реала» Кейлора Наваса.

    В последние недели окружение костариканца вступило в контакт с туринским клубом, но «Ювентус» ответил вежливым отказом, поскольку полностью уверен в Войцехе Щесны и Маттиа Перине.

    Навас потерял место в стартовом составе после прихода в «Реал» Тибо Куртуа этим летом, и хочет покинуть клуб, чтобы иметь регулярную игровую практику.

    Текущий контракт 31-летнего вратаря с мадридцами рассчитан до июня 2020 года. В этом сезоне он провел семь матчей во всех турнирах и пропустил семь голов.

    Источник: Football Italia

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    15.11.2018 13:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12484

      DeStar 15 ноября 2018, 15:28

      Жесть, просто взяли и выжили такого вратаря. думал он буде тиграть в лч, а куртуа в ла лиге, но нет ,я вижу как куртуа на воротах стоит везде и всюду. Позорище, куртуа конечно хорош, спору нет. Но блин.. как так можно, могли бы этот сезон комбинировать, а летом решить ,что делать. А не в запас садиться такого вратаря как Навас, он один из лучших в мире, а не какой-нибудь дырявый нойер или де хеа.

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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder > DeStar 15 ноября 2018, 15:40

      Дырявый у тебя рот, напомни мне кто последние несколько лет, лучший вратарь? Нойер и Буффон

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      Рейтинг: +1164

      Karpathian > BlackMurder 15 ноября 2018, 16:18

      Нойер даааа, то-то Бавария пятой тащится, позади Айнтрахта)))

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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder > Karpathian 15 ноября 2018, 21:46

      Сбой команд как Бавария это нормально, я б сказал это хорошо, им нужна перезагрузка! Трансферы элементарно! Напомню что где-то разницей лет 4-5 бавария и отскакивала от БД и была второй

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