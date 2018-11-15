«Ювентус» отказался от услуг Наваса

«Ювентус» не будет приобретать голкипера «Реала» Кейлора Наваса.

В последние недели окружение костариканца вступило в контакт с туринским клубом, но «Ювентус» ответил вежливым отказом, поскольку полностью уверен в Войцехе Щесны и Маттиа Перине.

Навас потерял место в стартовом составе после прихода в «Реал» Тибо Куртуа этим летом, и хочет покинуть клуб, чтобы иметь регулярную игровую практику.

Текущий контракт 31-летнего вратаря с мадридцами рассчитан до июня 2020 года. В этом сезоне он провел семь матчей во всех турнирах и пропустил семь голов.