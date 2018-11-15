«Ювентус» отказался от услуг Наваса

Жесть, просто взяли и выжили такого вратаря. думал он буде тиграть в лч, а куртуа в ла лиге, но нет ,я вижу как куртуа на воротах стоит везде и всюду. Позорище, куртуа конечно хорош, спору нет. Но блин.. как так можно, могли бы этот сезон комбинировать, а летом решить ,что делать. А не в запас садиться такого вратаря как Навас, он один из лучших в мире, а не какой-нибудь дырявый нойер или де хеа.
«Ювентус» не будет приобретать голкипера «Реала» Кейлора Наваса.
В последние недели окружение костариканца вступило в контакт с туринским клубом, но «Ювентус» ответил вежливым отказом, поскольку полностью уверен в Войцехе Щесны и Маттиа Перине.
Навас потерял место в стартовом составе после прихода в «Реал» Тибо Куртуа этим летом, и хочет покинуть клуб, чтобы иметь регулярную игровую практику.
Текущий контракт 31-летнего вратаря с мадридцами рассчитан до июня 2020 года. В этом сезоне он провел семь матчей во всех турнирах и пропустил семь голов.