Депутат попросил проверить анонс матча Германия – Россия на предмет разжигания межнациональной розни

Депутат Госдумы, зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов направил просьбу заместителю председателя правительства РФ Константина Чуйченко о проверке анонса «Первого канала» товарищеского матча Германия – Россия на предмет разжигания межнациональной розни и нарушения общественной безопасности и морально-этических норм.

В анонс встречи на сайте «Первого канала» включены кадры из фильма «Александр Невский» 1938 года. В картине рассказывается о победе древнерусского князя над рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере в 1242 году.

«Представляется, что анонс футбольного матча между сборной России и сборной Германии, который состоится 15 ноября, появившийся на сайте «Первого канала», может восприниматься не совсем однозначно. Так, матч между сборными двух стран – это, прежде всего, спортивное, товарищеское мероприятие. И проведение аналогии с историческими событиями серьезно искажает спортивные цели и ценности, создает предпосылки для конфликтной ситуации вокруг матча.

Исходя из вышеизложенного, прошу вас проверить указанный видеоматериал на предмет нарушений как норм законодательства, предусматривающих запрет разжигания межнациональной розни, так и нарушения норм общественной безопасности, морально-этических норм», – написал Нилов в депутатском запросе.

Игра Германия – Россия состоится сегодня в Лейпциге и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.