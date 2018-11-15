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    Депутат попросил проверить анонс матча Германия – Россия на предмет разжигания межнациональной розни

    Депутат Госдумы, зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов направил просьбу заместителю председателя правительства РФ Константина Чуйченко о проверке анонса «Первого канала» товарищеского матча ГерманияРоссия на предмет разжигания межнациональной розни и нарушения общественной безопасности и морально-этических норм.

    В анонс встречи на сайте «Первого канала» включены кадры из фильма «Александр Невский» 1938 года. В картине рассказывается о победе древнерусского князя над рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере в 1242 году.

    «Представляется, что анонс футбольного матча между сборной России и сборной Германии, который состоится 15 ноября, появившийся на сайте «Первого канала», может восприниматься не совсем однозначно. Так, матч между сборными двух стран – это, прежде всего, спортивное, товарищеское мероприятие. И проведение аналогии с историческими событиями серьезно искажает спортивные цели и ценности, создает предпосылки для конфликтной ситуации вокруг матча.

    Исходя из вышеизложенного, прошу вас проверить указанный видеоматериал на предмет нарушений как норм законодательства, предусматривающих запрет разжигания межнациональной розни, так и нарушения норм общественной безопасности, морально-этических норм», – написал Нилов в депутатском запросе.

    Игра Германия – Россия состоится сегодня в Лейпциге и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: «Р-Спорт»

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    15.11.2018 13:34
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1484

      balam 15 ноября 2018, 17:19

      не,ну анонс реально дебильный. я с бодуна чуть в военкомат не рванул...ну или обделался

      2
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 15 ноября 2018, 16:45

      Госдума и здесь отличилась. У меня вопрос: назовите хоть один закон для облегчения жизни граждан страны за 20 лет существования этого органа?

      4
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      Рейтинг: +302

      Vistavas 15 ноября 2018, 15:52

      Тесаку за такие ролики 2 раза реальный срок давали, до сих пор сидит. А первачку и питуну похоже по**ру )

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 15 ноября 2018, 15:14

      Каким надо быть идиотом -- что бы такую Х УЙНЮ морозить -- ни ума ни фантазии !!! Ой оговорился -- думских фантазёров -- хоть жопой жуй -- для народа чё нибудь сделайте ИДИОТЫ !!!

      7
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr 15 ноября 2018, 14:47

      С роликом дали маху, полная бессмыслица. Можно было бы ещё как-то оправдаться, вложить некий смысл если бы игра была в России и немцы сами напросились на игру. Мол пришли к нам, получите.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 ноября 2018, 14:32

      Вечно тулят по госканалам то Невского,то ВОВ. Какие то аналогии проводят.....
      Вот готовый сценарий.
      На футбольном поле стоит Лада Калина.К ней подьезжают Мерседес,БМВ ,Фольсваген и говорят _"А Кросс,Драгслер и Ройс не приедут"....

      6
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      Рейтинг: +979

      directorpg > андрей андреев 15 ноября 2018, 15:30

      Немцы приезжают на ладах, а наши на мерседесах.

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 15 ноября 2018, 14:28

      Фильм запретить, режиссера посадить (Сергей Эйзенштейн правда уже умер), все равно посадить. Маразм крепчал.

      5
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 15 ноября 2018, 14:05

      Идиот. Их бы всех сжечь и запретить далее эту кормушку

      4
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      Рейтинг: +25044

      bset 15 ноября 2018, 14:03

      Отрывок из фильма - исторический подтекст. Отрывок из фильма и в конце фраза "футбольный матч Россия - Германия" - разжигание межнациональной розни, экстремизм и прочее. Ох уж это современное общество.

      1
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 15 ноября 2018, 14:02

      Наверное в Думе уже решили все вопросы по членам у коней на сторублёвке...

      6
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