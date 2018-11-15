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    Гилерме сфотографировался с немецким «великаном»

    Голкипер сборной России Гилерме выложил в инстаграме фото с человеком, который более чем на полголовы выше него.

    «Встретил в Германии великана – словно вернулся в детство», – написал вратарь.

    Рост Гилерме – 195 сантиметров.

    Сборная России сегодня в Лейпциге проведет товарищеский матч против Германии. Начало – в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Гилерме

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    15.11.2018 12:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 15 ноября 2018, 18:28

      Когда увидел Гилю вблизи, так же себя почувствовал) Непривычно, когда кто-то выше тебя, хоть и ненамного)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 15 ноября 2018, 12:47

      Слон и моська,как в басне)))...

      0
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > KOLBIS 15 ноября 2018, 13:08

      Ты этой "моське" в пупок будешь дышать.

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Файдаэн 15 ноября 2018, 18:21

      А ты куда дышишь?...

      0
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