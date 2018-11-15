Гилерме сфотографировался с немецким «великаном»

Когда увидел Гилю вблизи, так же себя почувствовал) Непривычно, когда кто-то выше тебя, хоть и ненамного)
Голкипер сборной России Гилерме выложил в инстаграме фото с человеком, который более чем на полголовы выше него.
«Встретил в Германии великана – словно вернулся в детство», – написал вратарь.
Рост Гилерме – 195 сантиметров.
Сборная России сегодня в Лейпциге проведет товарищеский матч против Германии. Начало – в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает