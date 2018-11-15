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    Хавбек сборной Германии Гнабри: «Скорость – мой врожденный талант и большое преимущество»

    Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри рассказал о своих преимуществах перед товарищеским матчем с национальной командой России.

    Товарищеский матч Германия – Россия состоится в четверг, 15 ноября, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – Говорят, в команде появился новый кодекс поведения?

    – Поскольку я в октябре не был на сборе команды, не знаю всех нюансов, поэтому не могу рассказать никаких деталей. У нас очень хорошая рабочая атмосфера, нет никаких проблем.

    – Вы очень быстрый игрок. Это врожденный талант, или можно отрабатывать на тренировках?

    – Думаю, врожденный. Я действительно могу очень быстро бегать. Но и очень усердно работаю, тренируюсь, в том числе в спортзале. Это, конечно, помогает. У нас есть также Вернер, очень быстрый игрок. Скорость – это большое преимущество.

    Я был удивлен тем, как Россия играла на ЧМ и как далеко прошла. Сейчас у них очень много травмированных, к сожалению. Но для нас очень важно сконцентрироваться на нашей игре и победить.

    Я всегда хотел играть за границей, в Англии, и мне в раннем возрасте подвернулась возможность играть в Лондоне. Поэтому не отказался от этого предложения, и для моего становления это был очень важный шаг.

    Новый капитан сборной: сломанный нос, диплом магистра, семья

    Источник: РФС

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    15.11.2018 11:34
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