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    Хеведес: «Опыт в ЛЧ не должен пройти даром для «Локомотива»

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес уверен, что железнодорожникам не хватает удачи в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Столичный клуб после четырех туров группового этапа имеет на своем счету четыре поражения.

    – Вам нравится футбол, в который играет «Локомотив»?

    – Когда побеждаешь, футбол всегда по душе!

    – Что с вами происходит в Лиге чемпионов?

    – Послушайте, нам реально не хватает чуть-чуть. Мы точно играли не хуже «Шальке». Провели классный первый тайм, создали моменты, тогда как соперник один раз пробил в створ за матч. Удачи не хватило, и нас наказали. Да вообще все соперники нас наказывали за то, что мы упускали свои моменты и допускали простые ошибки. Этот опыт не должен пройти даром. Сейчас наша цель – вернуться в Лигу чемпионов на следующий год и взять реванш. Мы не хуже соперников. Просто надо немного хитрости и удачи.

    – Ваша личная цель на сезон.

    – Мечта – защитить титул. Но понимаю, что это будет непросто.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.11.2018 11:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +843

      Князев 15 ноября 2018, 13:08

      Все проблемы в скорости. Скорость в беге, мышлении. Принимать мяч надо не стоя на месте и ждать когда мяч долетит до тебя, а выходить ему навстречу. Тогда из за твоей спины не будет выбегать соперник и перехватывать передачи. Именно в Лиге Чемпионов явно выделился этот просчёт в команде.

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