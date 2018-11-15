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    «Наполи» хочет выкупить Оспину у «Арсенала»

    Руководство «Наполи» работает над полноценным трансфером голкипера Давида Оспины, который принадлежит лондонскому «Арсеналу».

    В составе неаполитанского клуба 30-летний колумбиец выступает на правах аренды. Итальянцы готовы выкупить его трансфер, даже если он не проведет 30 матчей за «Наполи» в текущем сезоне.

    Футболист пополнил «Арсенал» в 2014 году. За «Наполи» он выступает с лета 2018 года, контракт рассчитан до конца сезона. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии колумбиец провел 11 матчей и пропустил 14 голов.

    Источник: La Repubblica

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    15.11.2018 11:12
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