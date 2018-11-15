Влашич: «Проводить матчи ЛЧ в «Лужниках» – правильная идея. На «ВЭБ Арене» все бы не поместились»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич назвал плюсы и минусы решения клуба о проведении домашних матчей в Лиге чемпионов в этом сезоне в «Лужниках», а не на «ВЭБ Арене».

– Проводить матчи ЛЧ в «Лужниках» – правильная идея?

– Думаю, да. Многие болельщики хотят посмотреть матчи, а на «ВЭБ Арене» все бы не поместились. Но, как по мне, там атмосфера была бы мощнее. Особенно в плане акустики – намного громче.

– Так что же лучше?

– «Лужники», чтобы больше болельщиков смогли прийти на матчи.

– Судье пришлось остановить матч с «Ромой» из-за файеров.

– Такое происходит на каждом матче в Хорватии. Клубы постоянно штрафуют. Бывает, что матч приостанавливают на 20 минут. Фанаты ЦСКА чем-то похожи на хорватских – тоже прыгают без футболок, приходят на каждый матч. В Англии публика больше похожа на зрителей. Они аплодируют при удачных моментах и свистят, если им что-то не нравится.

– Дым от файеров мешает футболистам?

– В «Лужниках» еще не было взрывов петард! В Хорватии «быдыщ» постоянно! Слышишь и бежишь быстрее (смеется). Я к этому уже привык, а вратарям – плохо, ведь все происходит прямо за их спинами. В Хорватии один раз петарда прилетела в голову нашему голкиперу.