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    Влашич: «Проводить матчи ЛЧ в «Лужниках» – правильная идея. На «ВЭБ Арене» все бы не поместились»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич назвал плюсы и минусы решения клуба о проведении домашних матчей в Лиге чемпионов в этом сезоне в «Лужниках», а не на «ВЭБ Арене».

    – Проводить матчи ЛЧ в «Лужниках» – правильная идея?

    – Думаю, да. Многие болельщики хотят посмотреть матчи, а на «ВЭБ Арене» все бы не поместились. Но, как по мне, там атмосфера была бы мощнее. Особенно в плане акустики – намного громче.

    – Так что же лучше?

    – «Лужники», чтобы больше болельщиков смогли прийти на матчи.

    – Судье пришлось остановить матч с «Ромой» из-за файеров.

    – Такое происходит на каждом матче в Хорватии. Клубы постоянно штрафуют. Бывает, что матч приостанавливают на 20 минут. Фанаты ЦСКА чем-то похожи на хорватских – тоже прыгают без футболок, приходят на каждый матч. В Англии публика больше похожа на зрителей. Они аплодируют при удачных моментах и свистят, если им что-то не нравится.

    – Дым от файеров мешает футболистам?

    – В «Лужниках» еще не было взрывов петард! В Хорватии «быдыщ» постоянно! Слышишь и бежишь быстрее (смеется). Я к этому уже привык, а вратарям – плохо, ведь все происходит прямо за их спинами. В Хорватии один раз петарда прилетела в голову нашему голкиперу.

    Источник: «Чемпионат»

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    15.11.2018 10:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3609

      александр п 15 ноября 2018, 14:45

      Неужели нельзя переловить этих дебилов с файерами.?

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