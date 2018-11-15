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    Бутрагеньо: «Реал» остается «Реалом» и без Роналду»

    Директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо не видит осложнения ситуации в команде после ухода Криштиану Роналду в «Ювентус» минувшим летом.

    «Реал» остается «Реалом» и без Роналду. Мы выиграли три Лиги чемпионов подряд, четыре за пять последних лет, но по-прежнему не удовлетворены в полной мере.

    Криштиану продолжает оставаться выдающимся игроком. Мы все желаем ему всего наилучшего, но «Реал» силен и без Роналду.

    Клуб с оптимизмом смотрит на сезонные задачи. Любой турнир выигрывается в апреле или мае. Перед нами стоит задача побеждать всегда и везде», – заявил Бутрагеньо.

    В текущем сезоне «Реал» после 12 туров располагается на шестом месте в турнирной таблице испанской Примеры, надрав 20 очков. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет четыре очка.

    Источник: Corriere dello Sport

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    15.11.2018 10:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3609

      александр п 15 ноября 2018, 18:51

      Роналду уникум,сколько ещё сможет играть на высоком уровне неизвестно.А ему уже через пару месяцев 34 года,но финансовые запросы только растут.Так что Перес поступил правильно,за эти деньги он возьмёт более молодого Азара.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 ноября 2018, 15:50

      Реал и без Роналду Реал это безусловно, только какой ?...

      1
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      Рейтинг: +78

      dilshod79 15 ноября 2018, 12:09

      И Роналду остаёться Роналду, без Реала.

      0
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      Рейтинг: +202

      Ronko 15 ноября 2018, 11:36

      Да, последние очки Реал и правда буквально надрал

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 15 ноября 2018, 11:35

      "... в турнирной таблице испанской Примеры, надрав 20 очков".
      Если бы наДрал побольше, был бы повыше.
      Бомбардир опять жжет! Безграмотность жуткая...

      1
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      Рейтинг: +4616

      Бомбардиръ 15 ноября 2018, 11:12

      Надо армейцам в очередной раз обыграть этот Реал, ибо время сейчас для этого благоприятное)

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида 15 ноября 2018, 10:55

      да ладно тут чесать, вас до сих пор лихорадит и трясёт
      хорошая мина при плохой игре

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