Бутрагеньо: «Реал» остается «Реалом» и без Роналду»

Директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо не видит осложнения ситуации в команде после ухода Криштиану Роналду в «Ювентус» минувшим летом.

«Реал» остается «Реалом» и без Роналду. Мы выиграли три Лиги чемпионов подряд, четыре за пять последних лет, но по-прежнему не удовлетворены в полной мере.

Криштиану продолжает оставаться выдающимся игроком. Мы все желаем ему всего наилучшего, но «Реал» силен и без Роналду.

Клуб с оптимизмом смотрит на сезонные задачи. Любой турнир выигрывается в апреле или мае. Перед нами стоит задача побеждать всегда и везде», – заявил Бутрагеньо.

В текущем сезоне «Реал» после 12 туров располагается на шестом месте в турнирной таблице испанской Примеры, надрав 20 очков. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет четыре очка.