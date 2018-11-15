Бутрагеньо: «Реал» остается «Реалом» и без Роналду»

Роналду уникум,сколько ещё сможет играть на высоком уровне неизвестно.А ему уже через пару месяцев 34 года,но финансовые запросы только растут.Так что Перес поступил правильно,за эти деньги он возьмёт более молодого Азара.
Директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо не видит осложнения ситуации в команде после ухода Криштиану Роналду в «Ювентус» минувшим летом.
«Реал» остается «Реалом» и без Роналду. Мы выиграли три Лиги чемпионов подряд, четыре за пять последних лет, но по-прежнему не удовлетворены в полной мере.
Криштиану продолжает оставаться выдающимся игроком. Мы все желаем ему всего наилучшего, но «Реал» силен и без Роналду.
Клуб с оптимизмом смотрит на сезонные задачи. Любой турнир выигрывается в апреле или мае. Перед нами стоит задача побеждать всегда и везде», – заявил Бутрагеньо.
В текущем сезоне «Реал» после 12 туров располагается на шестом месте в турнирной таблице испанской Примеры, надрав 20 очков. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет четыре очка.